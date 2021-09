Mara Venier se ne va, sgarro alla Fialdini: così Matano resta solo sul palco

Mara Venier e Francesca Fialdini non si ‘acchiappano’ proprio. Tra le due i rapporti non sono idilliaci, per usare un eufemismo, come ha spiegato la conduttrice di Da noi… a ruota libera qualche tempo fa. Quando le venne chiesto perché la ‘Zia’, che cede proprio al lei la linea sul finire di Domenica In, non le faccia mai il cosiddetto lancio televisivo, ha risposto in modo più che schietto: “Le starò sulle p..lle”. D’altra parte è più che chiaro al pubblico di Rai Uno che la veneziana eviti di continuo di tirare la volata alla collega. Nelle scorse ore, a proposito di situazioni in cui si ‘evita’, Mara ha di nuovo schivato l’incontro con la giornalista.

A spiegare cosa è capitato è stato Fanpage.it, che ha raccontato che nel corso della XIII edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione, evento trasmesso sabato 11 settembre da Rai Uno in seconda serata, è andata in scena una curiosa dinamica. La manifestazione è stata condotta da Mara Venier e Alberto Matano. Francesca Fialdini, ospite della serata, ha ritirato un premio per il programma Fame d’amore, trasmissione che sensibilizza il pubblico sui disturbi alimentari. Dunque, per forza di cose avrà incontrato la collega. E invece no, perché la ‘Zia’, quando la giornalista è sbarcata sul palco, se l’è svignata.

Poco prima che alla Fialdini venisse dato il premio, la Venier ha scelto di andarsene dal palco. Esatto, ha abbandonato la scena. “Esco con voi”, ha detto Mara, rivolgendosi a chi era stato omaggiato un attimo prima. Matano è quindi rimasto solo per qualche momento, guarda a caso proprio quando c’è stato da festeggiare la premiazione di Francesca.

Una coincidenza? Una casualità? Chissà… Certo è che le parole che la giornalista pronunciò quando le fu chiesto perché la collega non la menzionasse mai a Domenica In, spingono a credere che il gesto della ‘Zia’, forse, non è stato poi tanto casuale. Sulla questione la conduttrice veneziana non ha mai proferito parola, preferendo non dare spiegazioni.