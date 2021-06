Francesca Fialdini punzecchia Mara Venier: “Le starò sulle balle”

By

La confessione inaspettata della conduttrice Rai sulla collega di Domenica In

Ai telespettatori di Rai Uno non è sfuggito lo strano comportamento di Mara Venier nei confronti di Francesca Fialdini. Generalmente ogni conduttore annuncia il programma successivo: cosa che di fatto zia Mara non ha mai fatto verso Da noi…a ruota libera, la trasmissione che segue la sua Domenica In. Un modo di fare che ha lasciato di stucco il pubblico.

Durante un’intervista sull’account Instagram Che tv che fa è stato chiesto a Francesca Fialdini il motivo di questo atteggiamento della collega 70enne, regina della domenica televisiva. La bionda giornalista ha risposto sgranando gli occhi, rivelando di non sapere neppure lei il motivo di tutto ciò:

“È un grande mistero, ce lo domandiamo tutti perché il programma non è solo mio ma ci lavoriamo in 15-20 persone. Le starò sulle balle… L’ho incontrata due volte: una in studio, uno ai palinsesti”

Dunque sembra chiaro che non ci sia alcun rapporto d’amicizia tra Francesca Fialdini e Mara Venier. Di fatto, però, le due non hanno avuto neppure uno screzio vero e proprio: a cosa sarà dovuto questo comportamento di zia Mara?

I litigi tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi

Nella stessa intervista Francesca Fialdini ha ricordato i litigi con Tiberio Timperi. I due hanno condotto insieme La vita in diretta nella stagione televisiva 2018-2019. Più volte i conduttori si sono punzecchiati davanti e dietro le telecamere.

Gossip che la stessa Francesca Fialdini ha confermato, svelando di aver avuto diversi screzi e litigi che si sono protratti per giorni. Da non dimenticare, poi, quella volta che Tiberio Timperi ha dato della raccomandata alla collega quando la Fialdini ha raccontato di aver sostenuto un esame all’Università con Maurizio Costanzo.

Una battutaccia che Francesca Fialdini ha digerito a fatica, tanto che è stato necessario un chiarimento con Tiberio Timperi fuori dagli studi Rai con l’aiuto di terze persone. Oggi, dopo la fine della collaborazione a La vita in diretta, la Fialdini e Timperi hanno mantenuto un rapporto cordiale.

Francesca Fialdini è stata riconfermata per il terzo anno consecutivo alla guida di Da noi… a ruota libera. L’ultima edizione ha ottenuto ottimi ascolti tv e più volte ha battuto Barbara d’Urso e il suo Domenica Live. Un risultato importante per la Fialdini.