Mara Venier senza filtri: cosa pensa di come Signorini conduce il GF Vip

Mara Venier sta vivendo un momento d’oro. Il matrimonio con Nicola Carraro, sposato nel 2006, va a gonfie vele. Anche Domenica In, programma da lei condotto da ben tredici anni, sta avendo grande successo. La conduttrice veneta ha anche vissuto recentemente un momento importante dal punto di vista personale: è tornata nella sua città natale, Venezia, dopo ben 7 anni, ossia da quando è morta sua mamma, Elsa. In un’intervista rilasciata a Chi la ‘zia Mara’ si è confidata con la sua solita schiettezza, commentando il suo percorso televisivo, l’operato di alcuni colleghi e i suoi piani per il futuro.

La Venier si è lasciata andare ad un commento su un collega, Alfonso Signorini. Con lui la 71enne ha assunto il ruolo di opinionista in studio del reality. “Eravamo una coppia formidabile e senza pensieri. Ora anche lui, che è alla conduzione del GF Vip, sa com’è. Però è di una bravura, è pazzesco, ma io lo sapevo”.

Mara Venier al timone di Domenica In per 13 edizioni

Per Mara Venier questo è il 13esimo anno al timone del contenitore Domenica In. La 71enne lo ha condotto dal 1993 al 1997, poi dal 2001 al 2003, dal 2004 al 2006, nel biennio 2013-2014 e dal 2018 a oggi. La ‘zia Mara’ è ad un passo dal battere il record di conduzione del programma tenuto da Pippo Baudo, arrivato appunto a 13 edizioni. Tutti si chiedono adesso se la Venier arriverà, l’anno prossimo, alla 14esima. Per ora, nonostante il successo dello show, la presenza della veneta nella prossima edizione non è cosa certa, ma non è nemmeno esclusa.

“Ho detto che quest’anno è l’ultimo, la verità è che il mio punto debole è sempre Domenica In, poi è andata bene pure questa volta con un palinsesto non proprio facile, per cui forse il tutto merita una riflessione”, ha spiegato la Venier ai microfoni di Chi. A quanto pare quest’ultima sta tornando sui suoi passi, lasciando la porta aperta all’opportunità di condurre ancora il programma sulla scia della popolarità che ha ottenuto quest’anno nonostante la concorrenza.

Mara Venier e Maria De Filippi, altro che competizione!

Domenica In, effettivamente, va in onda contemporaneamente ad un colosso di Mediaset, Amici, condotto da un’altra regina della televisione italiana: Maria De Filippi. “Maria? Sì, me la sono ritrovata quest’anno, non dico avversaria, dico ‘dirimpettaia’. Lo sa? Maurizio Costanzo mi chiamava così quando io conducevo Domenica In e lui faceva Buona Domenica” ha detto la Venier, che nutre profonda stima e gratitudine nei confronti della conduttrice milanese.

Mara Venier si sente infatti di dover ringraziare la De Filippi per l’aiuto che le ha dato in passato.

“Mi ha teso la mano in un momento terribile della mia vita sia sul piano personale che professionale. Lei, quando la Rai mi aveva licenziata, quando Leone mi aveva detto che ero vecchia. Maria mi ha dato un lavoro. E il lavoro è molto importante, avere un appuntamento con il pubblico, avere un dovere nei confronti di chi ti offre un lavoro, è fondamentale”.

Le due conduttrici sono spesso ospiti, l’una nei programmi dell’altra. A quanto pare ciò avverrà nuovamente molto presto: “Ne stiamo parlando, sì. Ma Maria, ecco già la sento che dice ‘Basta, dai, falla finita’. Lei fa così ogni volta che parlo di gratitudine” ha scherzato la veneta. Quest’ultima ha anche rivelato un suo sogno nel cassetto che ha a che fare con la moglie di Maurizio Costanzo: “Sa che cosa sogno? Una trasmissione con noi tre, io, Maria e Sabrina Ferilli!”.

L’attrice e conduttrice romana ha sostituito la Venier a Tu Si Què Vales nel 2019 nella giuria popolare. Su di lei la conduttrice veneta ha speso belle parole: “Ma solo Sabrina poteva, lei è come me, non si prende mai troppo sul serio: divertendosi Sabrina diverte”.