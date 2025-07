Mara Venier s’allontana da Domenica In, terremoto in Rai: situazione impensabile

Una situazione impensabile fino a pochi giorni fa: Mara Venier potrebbe non condurre la prossima edizione di Domenica In. A riferire che cosa sta accadendo è Fanpage.it, che ha lanciato la clamorosa indiscrezione dopo che durante la presentazione dei palinsesti dell’emittente pubblica la conduttrice veneta è stata regolarmente confermata al timone della trasmissione pomeridiana in onda nel dì festivo sulla rete ammiraglia. Ad affiancarla ci dovrebbe essere Gabriele Corsi. Il condizionale, però, ora è d’obbligo in quanto la testata campana ha rivelato che sarebbe emerso un problema di non poco conto con il contratto della Venier.

Il ‘terremoto‘ in casa Rai sarebbe stato innescato dall’eventualità che la ‘Zia’ approdi come presenza fissa al tavolo di Che Tempo Che Fa, il talk show di Fabio Fazio in onda su Nove, propria la domenica, stesso giorno in cui viene proposta Domenica In. Pochi giorni fa il quotidiano romano Il Messaggero ha svelato l’accordo raggiunto tra le parti. Accordo che prevede che Venier sia ospite fissa di Fazio nella prossima stagione del popolare talk. La notizia non è stata smentita da nessuno, il che spinge a credere che sia fondata.

Alla luce di ciò, Fanpage.it ha raccontato di aver appreso che il contratto di Venier, in scadenza tra un mese, è in esclusiva. Altrimenti detto, non c’è una clausola che le permetta di andare come ospite fissa sulle reti concorrenti. Dunque, a meno di modifiche ad hoc degli accordi, Venier non potrà sbarcare a Che Tempo Che Fa. C’è un altro scoglio che è quello legato alle tempistiche di Che Tempo Che Fa e Domenica In. Come poc’anzi sottolineato sono trasmesse entrambe nel giorno festivo. Praticamente Venier dovrebbe salutare il pubblico di Rai Uno a pomeriggio inoltrato per poi presentarsi sul Nove a distanza di poche ore. Non proprio una situazione ideale per un volto di punta del servizio pubblico.

“Per queste ragioni – si legge su Fanpage.it – , prende forma la concreta possibilità, alquanto clamorosa viste le tempistiche, per la quale Venier possa scegliere di andare a Che Tempo Che Fa, spinta dal suo nuovo agente che è lo stesso, storico, di Fabio Fazio, non rinnovando l’accordo con la Rai e lasciando Domenica In clamorosamente orfana della sua presenza nella prossima stagione”.

Sempre la testata campana ha spiegato che gli equilibri di Rai uno potrebbero mutare in pieno agosto. Inoltre viene sottolineato che uno scenario del genere darebbe una spiegazione all’assenza di Mara Venier alla presentazione dei palinsesti.