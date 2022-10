Mara Venier: “Romina ci ha diffidato”. La Lecciso: “Sto ancora con Albano”. Lacrime in studio.

Mara Venier invita Loredana Lecciso a Domenica In, dopo 15 anni di assenza dalla tv. In apertura si scopre che Romina Power ha diffidato il programma. Nonostante questo Mara Venier le manda gli auguri di buon compleanno. Loredana glissa e sottolinea di stare ancora insieme ad Albano.

Un’intervista attesa da 15 anni quella di Loredana Lecciso a Domenica In. Mara Venier fa il colpaccio e lo fa nel giorno del compleanno di Romina Power. Le coincidenze, a volte. In apertura la conduttrice fa sapere che Romina Power ha inviato, tramite i suoi legali, una diffida, per cui non è possibile parlare di lei. Nonostante questo, Mara sceglie di mandarle gli auguri di felice compleanno. Loredana Lecciso glissa con eleganza e spiega la sua assenza dalla tv: “E’ stata una scelta, ci sono stati momenti triste e belli. Sono felice di essere qui. C’è lo stesso calore di 15 anni fa, è come se fossi stata qui una settimana fa“. Loredana confessa di soffrire il passare degli anni, ma di essere sicura di superare anche questo aspetto. Oggi la sua felicità è data dai suoi figli e dalla famiglia, Albano compreso. Ed è proprio con le immagini dei suoi figli che Loredana si emoziona. Loredana Lecciso, che non si è mai sposata con Albano, ha colto l’occasione per ribadire che la loro storia d’amore continua, dopo oltre 20 anni.

Loredana Lecciso e Albano Carrisi stanno ancora insieme dopo 20 anni

Mara Venier ripercorre l’inizio della loro storia d’amore e Loredana ricorda l’incontro con Albano, il quale veniva fuori da una storia molto forte e da una fase difficile. “Mi disse frasi molto importanti, che non dirò mai. Mi fece capire la sua voglia di rinascita. Non si è fatto sopraffare dagli eventi di quel periodo” racconta la ragazza pugliese. Quando Mara le chiede come sia riuscita ad entrare nella vita del cantante in quel momento, Loredana confessa:

“Semplicemente con una sana normalità. Fino a quando eravamo noi, ci siamo vissuti bene. Poi le cose si sono complicate, ci sono state sovrapposizioni impegnative che non hanno agevolato la nostra storia. Nonostante tutto, però, siamo ancora qua. Siamo ancora qua dopo oltre 20 anni io e Albano, amandoci“.

Secondo la conduttrice, la coppia non è mai stata così unita come oggi. Loredana ringrazia e fa sapere a tutti che Mara è sempre stata loro vicina, anche quando il cantante ebbe un infarto. E’ chiara e profonda l’amicizia tra Mara e Loredana. A questa si unisce anche quella di Rita Dalla Chiesa, presente in studio.

Quando Loredana Lecciso lasciò Albano Carrisi all’Isola dei Famosi

Mara ripercorre la scena in cui Loredana lasciò Albano all’Isola dei Famosi. “Guardandolo oggi, mi dispiace molto. Ti confesso che io ero anche molto gelosa di Albano all’Isola, era una scenata di gelosia. Ero molto gelosa, era con donne bellissime sull’Isola. Solo dopo ho capito che Albano aveva me nel cuore. Non lo farei di nuovo, anche se non rinnego nulla. Non sono più così gelosa“. Mara Venier le ricorda che Albano è infatti sempre in giro. Proprio il 30 settembre Albano e Romina erano sullo stesso palco a Vienna.

L’amore tra Loredana Lecciso e Albano Carrisi ha vinto

L’ospitata si è conclusa con forti dichiarazioni da parte della padrona di casa: “Hai subito grandi ingiustizie che non meritavi, siamo con te, hai vinto tu, su tutto e tutti, ha vinto l’amore tuo e di Albano e del resto chi se ne frega“. E’ venuta fuori la dolcezza, sensibilità, insicurezza e fragilità di Loredana, che oggi fa un altro lavoro, e Mara Venier si emoziona insieme all’amica.