Mara Venier ricoverata: la foto con l’occhio bendato allarma i fan

Preoccupazione per Mara Venier. Poco fa, la conduttrice ha condiviso una foto da un lettino d’ospedale con l’occhio sinistro bendato, dove è possibile vedere lividi e gonfiore sul viso. La Venier non ha voluto dare dettagli specifici, ma ha semplicemente ringraziato il dottore che l’ha curata, ovvero il professore Cusumano. Inoltre, ha taggato la struttura in cui si trova, ovvero una clinica romana specializzata in oculistica, la Casa di cura San Domenico.

Mara Venier ricoverata: cos’è successo e come sta

“Mai tranquilla….grazie prof Cusumano”, ha scritto Mara Venier come didascalia di una sua foto con una grande benda sull’occhio sinistro, scattata direttamente dal letto della clinica San Domenico a Roma. Non è chiaro cos’abbia causato il ricovero della Venier, se un incidente domestico o un problema di altro tipo. Proprio in questi giorni, Mara è impegnata sul set del nuovo film di Ferzan Ozpetek, intitolato Diamanti. Si tratta di una storia ambientata tra gli anni Settanta e oggi con protagonista due sorelle sarte, interpretate da Jasmine Trinca e Luisa Ranieri. Nel film, ci sarà un cast stellare, tra cui anche Mara, in pausa dalla sua Domenica In, che riprenderà il prossimo autunno.

Questa non è la prima volta che ‘zia Mara‘ ha dei problemi oculistici. Difatti, diverso tempo fa, la conduttrice si era infilata una matita ed era dovuta ricorrere al ghiaccio e alle cure dell’oculista. Per scoprire cosa sia accaduto, bisognerà aspettare e vedere se la Venier deciderà di spiegare ai suoi fan cosa l’abbia portata in ospedale. Il post dell’attrice è stato sommerso di commenti da parte di utenti preoccupati per la sua salute e desiderosi di sapere come sta. Tra questi, troviamo anche i messaggi di diversi personaggi noti, come Rita Dalla Chiesa, Arisa ed Elisabetta Gregoraci.

Fortunatamente, Mara Venier è sicuramente in buone mani. Il dottore da lei ringraziato, il professore Andrea Cusumano, è infatti un ricercatore in Oftalmologia presso l’Università di Roma Tor Vergata, APL Professor alla Rheinische Friederich-Wilhelms Universität di Bonn e Adjunct Associate Professor al Weill Medical College della Cornell University di New York. Inoltre, da suo sito web, si legge che il Prof vanta quarant’anni di attività clinica, ricerca e insegnamento sia in Italia che all’estero. Infine, contribuisce attivamente alla realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazioni cliniche avanzate, collaborando con scienziati di alcune delle più prestigiose università e istituti di ricerca a livello internazionale.