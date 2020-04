Mara Venier, retroscena Domenica In: “Terrorizzata”, e su Mammucari…

Domenica In, Mara Venier racconta come è andare in onda ai tempi del Coronavirus: la diretta con Paolo Bonolis

Mara Venier ha fatto una diretta condivisa su Instagram oggi pomeriggio insieme a Paolo Bonolis. La diretta si è svolta sul profilo di SDL TV, non su quello privato del conduttore o della conduttrice. Inutile dire che ci sono stati dei momenti che definire esilaranti è dire poco, si sono divertiti loro e hanno fatto divertire i tanti che li seguivano. Con tanto di intrusioni ogni tanto di Nicola, il marito di Mara: insomma, un’oretta di risate e racconti tra amici. Non sono mancate però notizie interessanti, come il racconto di Mara Venier sull’andare in onda con Domenica In con l’emergenza Coronavirus. La conduttrice ha spiegato che nelle prime settimane era molto spaventata dalla situazione e per questo aveva chiesto di non andare in onda.

Mara Venier, il retroscena su Domenica In: “Ero molto spaventata”

Anche andare in onda senza l’orchestra non è stato facile: “Mi sono detta o mi metto a piangere… E poi ho mandato in va..a tutto, mi sono alzata ho chiesto dove fosse il direttore di rete”. Alla fine è andata in onda e continuerà a farlo, per tenere compagnia al pubblico. Il pensiero è corso indietro alla domenica in cui non è andata in onda: “Non ero molto convinta di andare in onda. Per una domenica non sono andata in onda, ero molto spaventata. Si poteva avere ancora il pubblico, dovevo avere tredici persone ospiti tra i quali Sileri. Proprio al sabato pomeriggio è uscita la notizia che era positivo al Coronavirus. Mi sono spaventata moltissimo”. Non potendo andare in onda in totale sicurezza per tutti, ospiti compresi, ha chiesto alla Rai di non andare in onda e la sua richiesta è stata accolta.

Mara Venier in onda con Domenica In “con tanta paura e molto protetta”

Mara poi ha aggiunto: “Ero terrorizzata, veramente spaventata. Da quella domenica hanno poi preso provvedimenti e in studio non potevano venire più ospiti”. Anche adesso uscire di casa la domenica per andare in onda non è semplicissimo per lei: “Io faccio parte delle età che dovrebbero stare in casa. Invece con tanta paura e molto protetta sono andata in onda. Ho trovato giusto fare compagnia e far fare un mezzo sorriso al pubblico”.

Mara Venier torna a parlare del litigio con Mammucari a Tu sì que vales

Durante la diretta inoltre qualcuno ha chiesto a Mara di parlare di Teo Mammucari. Paolo non sapeva perché facessero questa domanda, ignorava infatti che ci sia stato un litigio a Tu sì que vales. La conduttrice comunque ha minimizzato la cosa, nessuna guerra in corso: “Mammucari è uno che fa le battute di spirito, ma è una persona buonissima, è un amico. È una persona a cui voglio molto bene”. Anche Bonolis ha detto che può succedere di discutere con qualcuno: “Capirai, come fai a non litigare mai, è impossibile se si lavora. Capita molte volte”.