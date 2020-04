Bonolis parla del suo ritorno in Rai: “Adesso non posso”, poi Sanremo

Paolo Bonolis in Rai? Non si parla d’altro, oggi interviene lui sul rumor

Paolo Bonolis torna in Rai? Non si parla d’altro nelle ultime settimane. Il rumor è partito quando il conduttore insieme a Fiorello ha scatenato una protesta sui social per la decisione di Mediaset e Rai di mandarli in onda uno contro l’altro. Il meglio di Viva Raiplay su Rai 1 e le repliche di Ciao Darwin su Canale 5. Secondo entrambi, infatti, il pubblico doveva avere la possibilità di vedere sia uno show sia l’altro, mandandoli quindi in onda in due giorni diversi. Alla fine non è andata così, le repliche si sono scontrate il sabato sera ed è andata così. Anche la scelta di interrompere la messa in onda delle puntate di Avanti un altro, nonostante sia stato interamente registrato, pare abbia creato un po’ di maretta tra Bonolis e Mediaset.

Bonolis parla del suo possibile ritorno in Rai e risponde a una domanda su Sanremo

Poi è arrivato lo spiffero sull’agente Lucio Presta e Mediaset, a supportare le voci di corridoio già in circolazione su Bonolis. Da giorni quindi il pubblico si domanda se davvero Paolo Bonolis tornerà in Rai oppure alla fine non se ne farà niente. Oggi il conduttore ha fatto una diretta su Instagram insieme a Mara Venier, che ha regalato retroscena su Domenica In e su un famoso litigio in tv. C’è stato chi ha scritto tra i commenti che sarebbe bello vedere un Festival di Sanremo fatto da Paolo Bonolis e Mara Venier insieme. Lui lo ha fatto notare, Mara ha detto che lo farà di nuovo Amadeus quindi non se ne parlerebbe per ora. “No ma non sto dicendo che non devono farlo loro per farlo noi. Alcuni dicono sarebbe carino che te e Mara faceste Sanremo insieme”, ha sottolineato Paolo. E Mara subito ha risposto: “Facciamolo”.

Il ritorno di Bonolis in Rai? “Adesso non posso”

“Facciamolo? Mo vediamo”, ha detto Paolo e qui subito è arrivata la domanda sul ritorno in Rai. Mara infatti gli ha chiesto: “Non torni in Rai tu?”. E Bonolis: “Quando? Io adesso non posso poi che ca…o ne so”. Mara gli ha domandato quando potrebbe tornare, e lui ha risposto: “Quando me va”. Ma l’argomento è stato ripreso quando, dopo un po’, i tanti utenti in collegamento hanno iniziato a chiedere a Paolo se davvero tornerà in Rai. Questa la sua risposta: “Ma adesso sto a Mediaset, avoglia ancora… campa cavallo. Ma che stai a scherza”.