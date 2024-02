Mara Venier retorica: Loredana Bertè sbrocca giustamente

Mara Venier cerca di far indorare la pillola, Loredana Bertè fa a pezzi la retorica e sbrocca giustamente a Domenica In. Al Festival di Sanremo si è classificata settima con il brano “Pazza“. La “Zia”, nell’accoglierla sul palco dell’Ariston il giorno dopo la finale, le ha detto che nonostante non abbia trionfato è stata la vincitrice morale della kermesse. Una frase che spesso viene usata come palliativo nei confronti di coloro che non hanno raggiunto il bersaglio grosso. E Loredana puntava a quello, al primo posto. E infatti non si è nascosta dietro a un dito e anzi ha scandito letteralmente che “si è rotta le pal*e di essere considerata la vincitrice morale“.

“Voglio dire una roba, la vincitrice morale del Festival sei stata tu”. Così la Venier non appena Loredana ha messo piede a Domenica In. La cantante, però, non ha visto benissimo tale uscita e infatti, senza peli sulla lingua, ha replicato: “Si, però, voglio dire una cosa, a essere sempre la vincitrice morale è una rottura di pa*le. Questa volta lo devo proprio dire”. Applauso scrosciante del pubblico presente all’Ariston che evidentemente ha apprezzato la schiettezza della rocker. E Mara? Si è fatta una grossa risata. Anche a lei è chiaramente piaciuta la bordata dell’artista.

La Bertè non è arrivata prima, ma si è comunque portata a casa un importante riconoscimento, il premio alla critica “Mia Martini”. “L’unica cosa che mi dà conforto è il premio Mia Martina – ha spiegato -. Mimì, torniamo a casa insieme finalmente. Vedevo questo premio come il Sacro Graal, l’ho voluto fortemente per anni, non pensavo di esserne all’altezza. Stavolta la sala stampa mi ha premiata, grazie”.

Qualche giornalista presente a Domenica In ha chiosato che la rocker avrebbe almeno meritato il podio. La musicista anche in questo caso ha dato una risposta senza fronzoli: “Non mi frega molto di arrivare seconda o terza. Volevo andare all’EuroFestival in Svezia per rompere le scatole a Re Gustavo che mi ha rotto le scatole per sei anni. E anche per rompere le scatole al mio ex marito Björn Borg”.

Loredana si è poi esibita cantando “Pazza”. Al termine della performance l’Ariston le ha tributato una lunga standing ovation. La rocker è stata travolta dall’emozione ed è scoppiata in lacrime.