Loredana Bertè a Sanremo 2019, la rivelazione: “Vuole giustizia per Mimì”

Loredana Bertè a Sanremo 2019, parla l’amico Giovanni Ciacci: “Vuole giustizia per Mimì”

Loredana Bertè al Festival di Sanremo ha conquistato tutti con il suo singolo. Le performance dell’artista, ad oggi, sono state tra le più apprezzate dal pubblico a casa e da quello presente in sala. Loredana inoltre, pur non esibendosi ieri, è stata – indirettamente – protagonista della serata. Tra gli ospiti della terza puntata, difatti, c’era Serena Rossi. L’attrice, protagonista del film su Mia Martini, sul palco dell’Ariston appunto ha omaggiato la sorella di Loredana. Prima ha cantando e poi ha speso bellissime parole nei suoi confronti. Di questo momento emozionante, stamattina, si è discusso anche a Storie Italiane. A prendere la parola, ad un certo punto, è stato Giovanni Ciacci (molto amico della Bertè). Quest’ultimo, in collegamento con lo studio, ha rivelato: “Loredana? vuole giustizia per Mimì”.

Giovanni Ciacci dichiara: “Ieri sera dopo l’esibizione di Serena Rossi ho sentito Loredana”

Giovanni Ciacci, in quanto amico di Serena Rossi e Loredana Bertè (è stato lui ad accompagnarla all’anteprima di “Io sono Mimì”), a Storie Italiane ha raccontato di aver sentito entrambe ieri sera. “Dopo l’esibizione di Serena a Sanremo ho sentito lei e ho sentito Loredana” ha affermato. Le due donne, ha svelato lo stylist, erano molto emozionate. Ciacci, poi, ricordando il valore di Mia Martini ha voluto fare il suo personale appello. “Non dimentichiamoci che c’è sua sorella quest’anno sul palco” ha detto. “Se Loredana quest’anno è così combattiva è perché vuole giustizia per Mimì, Loredana vuole quella giustizia che tante volte è stata negata a Mimì su quel palco”.

Sanremo 2019, Loredana Bertè con la borsa sul palco: Ciacci ne rivela il contenuto

Non è la prima volta che Giovanni Ciacci parla di Loredana Bertè e delle sue esibizioni a Sanremo. Quest’ultimo, proprio in questi giorni durante una puntata di Detto Fatto, ha voluto svelare il mistero relativo alla borsetta che la cantante ha deciso di indossare sul palco dell’Ariston. Un accessorio come un altro? No, ha spiegato lui, perché all’interno c’erano gli auricolari con cui si gestisce il volume e il ritorno d’audio. Solitamente la scatoletta viene messa intorno alla vita o attaccata all’abito, ma Loredana (anche questa volta) si è voluta distinguere.