Loredana Bertè con la borsa sul palco di Sanremo: cosa c’era dentro

Festival di Sanremo 2019, Loredana Bertè con la borsa sul palco dell’Ariston: ecco perché

Loredana Bertè è tornata a cantare ancora una volta sul palco del Teatro Ariston. La nota, amatissima ed esuberante artista ha lasciato nuovamente tutti i telespettatori del Festival di Sanremo a bocca aperta. La donna è apparsa in ottima forma davanti agli occhi dei presenti e di tutti coloro che erano sintonizzati su Rai 1. Voce inconfondibile, così come il suo stile, con cui riesce sempre a sorprendere i suoi innumerevoli fan. Nel corso della prima serata di questa 69° edizione della kermesse canora, la Bertè è salita sul palco indossando un abito corto con gonna a palloncino, così da mostrare le sue meravigliose gambe. Il dettaglio che non è passato inosservato è però un altro, ovvero la piccola borsa a tracolla che aveva con sé. Giovanni Ciacci rivela a Detto Fatto il motivo di tale e stramba scelta.

Loredana Bertè, la borsa a Sanremo 2019: ecco cosa c’era dentro

Loredana Bertè ha indossato una piccolissima borsa a tracolla durante la sua primissima edizione al Festival di Sanremo 2019. La donna ha scelto di portare con sé tale accessorio per un motivo ben preciso. Nell’odierna diretta di Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero, Giovanni Ciacci ha svelato l’arcano mistero. L’esperto di moda ha rivelato che all’interno della borsetta c’era la scatoletta degli auricolari con cui si gestite il volume e il ritorno d’audio. Idea originale quella della Loredana nazionale. Solitamente, tale scatoletta viene incastrata tra gli abiti o messa intorno alla vita.

Sanremo 2019: Loredana Bertè in ottima forma all’Ariston

Loredana ha dato il meglio di sé nel corso della prima serata di Sanremo 2019. La donna ha lasciato senza dubbio tutti a bocca aperta e non a caso è stata premiata a tal punto da finire nella parte alta della classifica provvisoria. Insomma, al momento look e performance sono totalmente approvati. Attendiamo di scoprire quali altre sorprese ci stia riservando la grandissima Bertè.