Mara Venier, gaffe perdonata a Domenica In: il regalo di Iginio Massari

Iginio Massari a Domenica In dopo la gaffe di Mara Venier che non conosceva il noto pasticciere

Iginio Massari ospite a Domenica In dopo la gaffe di Mara Venier. La conduttrice, durante un collegamento con Francesco Renga, ha ammesso di non conoscere il noto pasticciere. Una gaffe bella e buona, che ha subito fatto il giro del web. Ma Massari, al contrario di ogni aspettativa, ha replicato in modo assai elegante. Non si è arrabbiato e ha lasciato nel camerino di zia Mara un gustoso regalo con un biglietto affettuoso. Poi l’ospitata, domenica 19 aprile da Brescia, con la conduttrice veneziana, che si è scusata. “Non pretendo di avere tutti questi riconoscimenti. Ognuno è riconosciuto nel suo settore”, ha dichiarato Massari. Una grande prova di umiltà, che ha conquistato la Venier ma soprattutto il pubblico a casa.

Mara Venier chiede scusa a Iginio Massari a Domenica In

“Sono la regina delle gaffe, ne ho combinato un’altra delle mie. Per fortuna lui non si è arrabbiato e mi ha fatto trovare in camerino un regalo buonissimo con un bigliettino affettuoso. Ho già mangiato mezza scatola”, ha confidato Mara Venier a Domenica In. “Non servono scuse”, ha replicato Iginio Massari, che si è presentato in collegamento con la figlia Debora, anche lei esperta pasticciera.

Le parole della figlia di Iginio Massari a Domenica In

A Domenica In Debora Massari ha sottolineato il carattere tosto e determinato del padre Iginio. “Pretende tantissimo da se stesso e da noi collaboratori”, ha confidato.