Renga, Ambra e Iginio Massari: doppia gaffe a Domenica In

Gaffe di Mara Venier a Domenica In su Francesco Renga, Ambra Angiolini e Iginio Massari

Pasqua con gaffe per Mara Venier. Nella puntata di Domenica In di domenica 12 aprile 2020 la conduttrice Rai ha inanellato una figuraccia dietro l’altra. Durante il collegamento con Francesco Renga, che vive a Brescia, tra i comuni più colpiti dal Coronavirus, la presentatrice ha rivelato di non sapere chi sia Iginio Massari. Una brutto colpo per la 69enne, da sempre appassionata di cucina. Iginio, per chi non lo sapesse, è il pasticciere italiano più famoso al mondo. “Gino? Luigi? Ah Iginio… non lo conosco”, ha ammesso l’ex attrice. Una vera e propria figuraccia quella di zia Mara che, dopo aver mandato la pubblicità, ha chiesto scusa per questo scivolone. Ma non è finita qui perché subito dopo, mentre salutava Renga, ha commesso un’altra gaffe.

Mara Venier saluta Francesco Renga e Ambra Angiolini ma i due non stanno più insieme

Al termine del collegamento con Francesco Renga Mara Venier ha invitato il cantante a salutare Ambra Angiolini. Peccato che Ambra e Renga non siano più una coppia da tempo… Non solo, con quel saluto è venuto a mancare inevitabilmente il rispetto nei confronti degli attuali compagni: l’artista è legato da anni alla ristoratrice Diana mentre l’ex ragazza di Non è la Rai è felice accanto allo sportivo Massimiliano Allegri. Non è da escludere però che Mara abbia voluto fare quel saluto semplicemente perché sa che i due abitano ancora nella stessa città e hanno dei figli in comune. Dopo l’addio a Renga Ambra – nata e cresciuta a Roma – è infatti rimasta a Brescia con i figli Jolanda e Leonardo, oggi adolescenti. E i due si sono dovuti organizzare in questa complicata quarantena, come raccontato di recente dall’Angiolini.

La scelta di Ambra Angiolini e Renga ai tempi del Covid-19

A causa del Covid-19 Jolanda e Leonardo non fanno avanti e indietro dalle case dei genitori come di consueto ma abitano h24 nell’appartamento di Ambra. “Tutto è nato dalla necessità di evitare continui passaggi da una casa all’altra casa. E poi anche perché io sarei rimasta da sola e in momenti così si diventa più fragili e insicuri. Io e Francesco non siamo in conflitto, anzi; ma dico che la condizione di genitori separati deve portare comportamenti intelligenti: ora bisogna deporre le armi e non recuperarle neanche dopo”, ha spiegato l’Angiolini al Corriere della Sera.