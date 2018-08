Mara Venier, rapporti tesi con Cristiano Malgioglio? L’indiscrezione

By

Mara Venier e Cristiano Malgioglio ai ferri corti? L’ultima indiscrezione dopo la mancata partecipazione di lui a Domenica In

Cristiano Malgioglio dice ‘No’ a Domenica In o è Domenica In a dire ‘No’ a Cristiano Malgioglio? Ebbene, stando a quanto emerso oggi, pare esserci una piccola diatriba su questo punto. La scorsa settimana, infatti, giornali e siti di gossip avevano scritto che Malgioglio, dopo essere stato contattato dall’amica Mara Venier, aveva rifiutato la corte della Rai, decidendo di rimanere a Mediaset accanto a Piero Chiambretti. Questa versione dei fatti, però, sarebbe stata smentita da Mara Venier in persona. A riportare la notizia è stato il settimanale Chi che, dopo aver sentito la conduttrice, ha voluto raccontare ai propri lettori l’accaduto.

Mara Venier smentisce Malgioglio: l’appunto sulla partecipazione a Domenica In

“La scorsa settimana abbiamo raccontato la felicità di Cristiano Malgioglio che ha svelato a Chi di non aver ceduto alle lusinghe dell’amica Mara Venier che lo avrebbe voluto a Domenica In” è stato scritto oggi nella rubrica Chicche di Gossip di Chi “Oggi, però, la stessa Mara ci fa sapere che il ‘no’ è arrivato da lei. Guerra in corso”. Rifacendoci alle parole del settimanale, dunque, pare che tra i due i rapporti siano tesi al momento. La loro amicizia ha forse subito una battuta d’arresto o si tratta solo di un piccolo inconveniente che entrambi presto dimenticheranno?

Malgioglio resta a Mediaset: il programma con Piero Chiambretti

Nella prossima stagione televisiva Cristiano Malgioglio sarà impegnato nelle reti Mediaset accanto al collega ed amico Piero Chiambretti. A quanto pare l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarà un ospite fisso della trasmissione. Il celebre autore, inoltre, pare che stia valutando al momento anche altre progetti lavorativi che, tuttavia, non lo porteranno a lavorare (come si era detto) per la rete concorrente. Tutto, però, è ancora da definire.