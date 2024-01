Mara Venier: “Primo tatuaggio della mia vita”. Le reazioni social

Mara Venier ha voluto sorprendere i suoi follower con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui mostra il tatuaggio sul polso appena realizzato. Si tratta del primo per la nota conduttrice di Domenica In e proprio sui social ha voluto condividere questo momento. A convincerla, come raccontato nel video, è stato il nipote.

Mara Venier: il tatuaggio e le reazioni social

Nel breve filmato, si può osservare il tatuatore mentre avvolge un pezzo di pellicola attorno al braccio di Mara Venier, la quale ha poi mostrato da vicino il tatuaggio appena realizzato: si tratta di una piccola stella sul polso. “Primo tatuaggio della mia vita” ha commentato la conduttrice. In seguito, si è mostrato anche suo nipote che, come spiegato da Mara, ha poi fatto lo stesso tatuaggio. Si comprende, quindi, come questo gesto a sorpresa della conduttrice sia stato, in realtà, qualcosa concordato con il giovane.

Nel giro di poche ore, le reazioni social sotto il video di Mara Venier sono state decine di migliaia tra like e commenti. Tanti i vip che hanno voluto esprimere il proprio supporto per la scelta della conduttrice di fare il primo tatuaggio. “Attenta che poi non fermi più” ha scritto Asia Argento. “Meraviglia” è stato il commento di Biagio Antonacci. Sotto il video si possono poi notare le reazioni di numerosi altri esponenti del mondo dello spettacolo, come Achille Lauro, Alfonso Signorini, Anna Tatangelo, Naike Rivelli, Pierpaolo Pretelli e Wanda Nara.

Un bel momento nonna-nipote, quindi, quello mostrato da Mara Venier nel video postato sui social. Ecco quindi che la conduttrice, nella giornata di domenica 21 gennaio, si mostrerà molto probabilmente con la pellicola al braccio durante la sua trasmissione.

Domenica In e l’intervista a Belen

A Domenica In, alcune settimane fa, era andata in onda l’ormai nota intervista di Mara Venier a Belen Rodriguez, dove la showgirl argentina aveva lanciato pesanti accuse a Stefano De Martino, tra cui quella secondo cui l’avrebbe tradita con almeno 12 donne diverse. Spazio, poi, al brutto periodo attraversato, ovvero quello in cui era caduta in depressione. Un’intervista, quella rilasciata nel programma pomeridiano di Mara Venier, che va però in contrasto con con quella rilasciata pochi mesi prima a Verissimo da Silvia Toffanin, lasciando quindi emergere due versioni differenti su De Martino.