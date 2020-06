Mara Venier presa in giro da Ippoliti e Timperi: “Due poveracci”, la replica

Uno Mattina in Famiglia, Gianni Ippoliti fa una battuta su Mara Venier e lei non ci sta: cosa è successo

Mara Venier stamattina è finita al centro dell’attenzione nella puntata di Uno Mattina in Famiglia, condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi. Nel programma è presente anche una rubrica curata da Gianni Ippoliti, in cui legge anzi rilegge alcune notizie di cronaca rosa in chiave ironica. Insomma, una rassegna stampa satirica e spesso pungente. Questa mattina tra le tante notizie che ha letto e reinterpretato c’era anche quella sull’infortunio di Mara Venier. Come già saprete, la conduttrice circa un paio di settimane fa è caduta dalle scale in casa sua e ha riportato una frattura al piede. Nonostante questo è andata in onda con Domenica In e non si è arresa, arrivando in studio con la gamba fasciata e poi col tutore e non muovendosi dalla sua scrivania. A Uno Mattina in Famiglia stamattina dopo aver letto una serie di notizie su Belen e Stefano, poi su Carlo Conti e Diletta Leotta, tra le copertine delle riviste di gossip c’era anche una notizia su zia Mara.

Mara Venier contro Ippoliti e Timperi dopo la battuta a Uno Mattina in Famiglia: “Due poveracci”

Ippoliti ha ricordato che anche oggi Mara sarà in diretta a Domenica In con il piede ingessato – e ne avrà ancora per un po’ -, e ha aggiunto: “Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissioni”. Monica Setta è subito intervenuta per difendere la collega: “Non dire così perché Mara invece sta soffrendo. Ed è proprio brava”. Cosa avrà mai detto Tiberio Timperi per finire nello sfogo di Mara al pari di Ippoliti? Il conduttore non ha risposto direttamente sul caso Venier, a dire il vero, ma ha fatto una battuta sui giornalisti dei telegiornali, dicendo che allora anche loro sarebbero sempre ingessati. Tutto questo è subito finito sotto gli occhi di Mara Venier, che ha voluto ringraziare la Setta per averla difesa e si è invece scagliata contro gli altri due. Ha prima ripreso la notizia tra le stories scrivendo che non si dovrebbe fare ironia né si dovrebbe ridere sul dolore e la sofferenza di una persona. Aggiungendo: “Siete due poveracci!”.

Mara Venier, lo sfogo su Instagram contro Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi

In un secondo momento ha postato l’immagine anche sul profilo e qui ha aggiunto dell’altro contro Ippoliti e Timperi. Dopo aver ringraziato Monica Setta ha scritto: “Due poveracci che pensano di divertire il pubblico ironizzando e prendendo in giro una persona che sta soffrendo”. Non si è fatta scrupoli nello scrivere anche i nomi dei diretti interessati del suo sfogo, ovvero Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi. Arriveranno le scuse dei due oppure sarà Mara a fare marcia indietro?