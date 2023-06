Mara Venier: parole su Giulia Tramontano lasciano di sasso, bufera

Maria Venier, durante la puntata del 4 giugno di Domenica In, ha scatenato una bufera su di sé. In apertura ha voluto spendere delle parole sul caso di cronaca nera relativo all’assassinio di Giulia Tramontano. Il suo intervento è stato però controverso e criticatissimo in rete. Riallacciandosi alla straziante intervista rilasciata a La Vita in Diretta dalla madre di Alessandro Impagnatiello (compagno ed omicida di Giulia), ha sottolineato che il giovane è un mostro. La conduttrice ha ripetuto ciò che ha scandito la stessa mamma del killer e, secondo molti, avrebbe potuto evitare.

“Vorrei mandare un abbraccio alla madre di Alessandro, l’assassino. Signora, lei ha fatto un’intervista in cui dice “perdonatemi perché mio figlio è un mostro”. Sì signora, suo figlio è un mostro” ha detto Mara Venier mentre esprimeva il suo cordoglio alla madre di Impagnatiello. Dichiarazioni che hanno, sin da subito, scatenato una vera e propria tempesta su Twitter.

Sono arrivate, infatti, molte critiche sulla scelta delle parole usate dalla conduttrice. “Giusto le parole che voleva sentire” si legge. “Madonna mia che sensibilità” scrive un altro utente. “Ma è impazzita?” si è domandato qualcun altro sotto al video estratto dal programma. “Poteva risparmiarselo questo commento” è la dichiarazione di un utente. Sono piovuti tanti altri ‘cinguettii’ di biasimo nei confronti della timoniera di Domenica In.

“Sì, signora, suo figlio è un mostro”. Sconvolto dall’assenza di tatto della Venier. #domenicain pic.twitter.com/idgtIzNQfC — Maurizio Kostanzo (@MauryKostanzo) June 4, 2023

Mara Venier non è persona insensibile, questo è fuor di dubbio. Ma è altrettanto fuor di dubbio che l’uscita sia venuta malissimo e sia suonata parecchio stonata. A volte servirebbe ‘sottrarre’ piuttosto che ‘caricare’. Ci sono momenti in cui è meglio fare un passo di lato e manco esprimersi. Il discorso vale anche per Pupo che nelle scorse ore, sempre sul caso Tramontano, se ne è uscito con una castroneria.

L’intervista della madre di Alessandro Impagnatiello

La madre dell’omicida, ai microfoni de La Vita in Diretta, è apparsa distrutta e piangente, definendo il figlio un mostro e rimarcando che ha rovinato la vita di diverse persone. Inoltre ha invitato Alessandro a raccontare tutta la verità agli inquirenti sull’efferato assassino in cui ha ucciso la compagna e il suo stesso figlio (la Tramontano è stata ammazzata mentre era incinta di sette mesi).