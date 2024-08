Mara Venier operata di nuovo: com’è andato l’intervento e come sta

Seconda operazione nel giro di poche settimane per Mara Venier. Sui suoi profili social, la conduttrice di Domenica In, nella tarda mattinata di giovedì 8 agosto, ha reso noto di essere finita di nuovo sotto ai ferri. Nel post pubblicato su Instagram si è immortalata con una protezione all’occhio e al fianco del medico Andrea Cusano, ringraziando lui e il suo staff che la stanno curando alla clinica romana Pio XI.

Non è chiaro quale sia il problema con cui sta lottando la presentatrice veneta. Senza dubbio la parte interessata è l’occhio. Una prima operazione è stata effettuata lo scorso luglio. Anche in quel frangente fu la Venier a far sapere dell’intervento. Qualche suo followers ipotizzò che fosse stata colpita dalla cataratta. Sulla questione arrivò la replica del marito Nicola Carraro che scrisse che purtroppo non si trattava della malattia menzionata, bensì di qualcosa di più serio.

Inoltre l’imprenditore si ritrovò a dover rispondere a una maldicenza. C’è chi lo ha accusato di non essere presente nella vita della compagna (al momento si trova a Santo Domingo dove trascorre circa 6 mesi all’anno). Lui ha spiegato che per alcuni problemi di salute è costretto a vivere per buona parte dei dodici mesi in una zona calda, respingendo quanto sostenuto dalle malelingue.

Tornando alla foto in cui la ‘Zia’ ha informato del secondo intervento a cui si è dovuta sottoporre, lo scatto sembra alquanto tranquillizzante. La Venier infatti, nel ringraziare Cusano e gli altri medici che l’hanno operata, è apparsa sorridente e serena, il che spinge a credere che non ci sia nulla di particolarmente grave.

Nel frattempo settembre si avvicina. Ritroveremo la Venier al timone di Domenica In. La Rai l’ha riconfermata alla guida della storica trasmissione del pomeriggio festivo della rete ammiraglia. Dunque nemmeno quest’anno Mara lascerà la tv per ritirarsi a vita privata, come lei stessa ha lasciato intendere in svariate occasioni. Tutte le volte, però, si è poi ritrovata a smentire quanto detto, spiegando che non riesce proprio a rinunciare al programma. La pensione può attendere.