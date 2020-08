Mara Venier, nuovo infortunio: “Devo farmi benedire”, cos’è successo

Mara Venier ha avuto un nuovo piccolo incidente! La conduttrice ha raccontato tutto stamattina, con quel pizzico di ironia che non manca mai in lei. Ma soprattutto ha voluto scherzarci un po’ su perché solo poche settimane fa ha avuto un altro infortunio! Dopo il lockdown infatti zia Mara è andata in onda a Domenica In con il piede ingessato, ma stavolta le è andata meglio. Quella volta infatti ha riportato una frattura al piede, avvertendo dolori un po’ ovunque e sottoponendosi anche a una tac alla testa. Oggi nulla di tutto questo pare sia necessario. Il racconto dell’incidente domestico è arrivato stamattina tra le sue stories di Instagram. La Venier ha esordito dicendo che forse è arrivato il momento di chiedere una benedizione, perché le stanno capitando incidenti uno dopo l’altro. Cosa sarà successo stavolta?

Mara Venier, nuovo incidente in casa: inciampa nel giardino di casa, ginocchio “ammaccato”

Tutto è successo ieri sera, tornando a casa dopo una cena con la famiglia e tanti amici. Una bellissima serata, rovinata poi da una caduta: Mara è inciampata nel giardino di casa, dopo non aver visto un gradino. “Era buio, non l’ho visto”, ha raccontato su Instagram. Ha un ginocchio “ammaccato”, come ha detto lei stessa facendosi anche su una risata. La gamba non è la stessa della frattura al piede, stavolta è l’altra. E fortunatamente non c’è nulla di rotto, solo una botta che sta curando con del ghiaccio. Almeno in queste prime ore dopo la caduta l’incidente non sembra paragonabile a quello di fine maggio scorso. A fine video, zia Mara ha detto: “Mi è andata bene”. E poi ha chiosato nello stesso modo in cui ha iniziato: “Me devo fa benedì ragazzi”.

Infortunio per Mara Venier, che cade in casa e ironizza: “Me devo fa benedì”

L’ironia non le manca mai, stavolta è riuscita a scherzarci su anche grazie alla fortuna che l’ha accompagnata. Come ha detto lei stessa, questa volta le è andata bene e non ci sono state fratture. Si è appena ripresa del tutto dalla frattura al piede, tornare a camminare con le stampelle e sottoporsi magari a un’operazione per qualche frattura al ginocchio sarebbe stato tremendo! La botta invece andrà via solo con del ghiaccio, e non ci resta che augurarle una pronta guarigione!