Mara Venier non ci sta: la verità sull’intervista a Serena Autieri, parla lei

Ieri c’è stato un qui pro quo a Domenica In. Serena Autieri è stata ospite di Mara Venier per presentare il suo spettacolo Rugantino, che porterà nei teatri, ma c’è stata anche una specie di lamentela da parte sua. Seguendo la puntata, infatti, l’impressione è stata che la Autieri si sia lamentata di un’intervista che doveva esserci e che non c’è stata. Mara ha invitato la Autieri al microfono per esibirsi appena lei è entrata in studio.

A questo punto l’attrice ha lanciato quella che è sembrata una frecciata a zia Mara dicendo che per avere un’intervista con lei dovrebbe arrivare alle 14 in puntata. Cioè quando inizia. La padrona di casa si è difesa in quell’istante e presa un po’ alla sprovvista ha spiegato che erano in ritardo perché hanno parlato della guerra. La scaletta era stata modificata in base agli avvenimenti degli ultimi giorni. Serena Autieri ha risposto con comprensione e con il sorriso, però la sua è sembrata appunto una lamentela.

Il pubblico ha letto quel momento come un’intervista a Serena Autieri saltata a Domenica In. Per questo lei si sarebbe lamentata quando è stata invitata a raggiungere subito il microfono, appena entrata in studio. Sono usciti tanti articoli sul Web su questo disguido, così Mara Venier ha deciso di intervenire. Contattando Biccy, la Zia ha fatto sapere che in realtà l’intervista non doveva proprio esserci. Forse avrebbe scambiato due parole in più con l’ospite prima dell’esibizione se non fossero in ritardo con la scaletta. Ma non sarebbe stata un’intervista.

Mara Venier ha chiarito che non c’era nessuna intervista concordata con Serena Autieri. La sua ospitata prevedeva solo il lancio dello spettacolo teatrale Rugantino, nulla più. Zia Mara insomma non ci sta a tutto ciò che si è detto e scritto in queste ore, anche perché qualcuno potrebbe pensare che ha in qualche modo snobbato una sua ospite. Non è andata così, e forse per questo alle parole di Serena Autieri è sembrata alquanto spiazzata. Secondo alcuni, inoltre, anche se fosse saltata l’intervista all’ultimo minuto e visti i motivi che hanno portato a dei ritardi allora l’ospite avrebbe potuto evitare di dirlo in diretta.