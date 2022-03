Domenica In, Serena Autieri fulmina Mara Venier: la reazione della “Zia”

La conduttrice di Dedicato, non appena ha messo piede in studio, ha sottolineato che ha dovuto attendere non poco per l’intervista…

Serena Autieri, non appena ha messo piede in studio a Domenica In, in cui è stata ospite il 6 marzo 2022, ha fulminato la padrona di casa, Mara Venier. Certo ha usato garbo e sorrisi, ma la stilettata è arrivata forte e chiara. Motivo? Pare che la conduttrice di Dedicato (show in onda il sabato pomeriggio su Rai Uno) pensasse di intervenire prima. Invece ha dovuto attendere, in quanto il blocco riservato all’approfondimento sulla guerra in corso tra Russia e Ucraina si è protratto più di quel che era previsto in scaletta. Così la prima cosa che ha fatto la Autieri dopo essere sbarcata in studio è stata quella di sottolineare il ritardo con una battuta. Non proprio una galanteria…

La ‘Zia’ ha annunciato l’entrata di Serena Autieri ed ecco che la 45enne campana si è materializzata nel programma. “Per fare un’intervista con te devo venire alle 2 mi sa, cioè quando inizi…”, ha evidenziato la conduttrice, prendendo un attimo alla sprovvista la Venier che ha reagito spiegando il motivo del ritardo: “Sai, parliamo della guerra e per cui abbiamo modificato completamente (la scaletta, ndr)… non so manco io cosa faremo e come arriveremo alla fine”. “Assolutamente!”, la risposta sorridente di Serena.

Una domanda sorge spontanea: era proprio necessario rimarcare, seppur ironicamente, la questione del ritardo? A maggior ragione se la trasmissione in cui sei invitata ti sta facendo un favore? Eh, sì, perché a Domenica In, Serena Autieri è intervenuta per lanciare la promozione di ‘Rugantino’, spettacolo teatrale di cui sarà protagonista nei prossimi giorni che nulla c’entra con la Rai.

Sui social, qualche telespettatore ha infatti storto il naso, trovando fuori luogo la sottolineatura della timoniera di Dedicato. A proposito di Dedicato: il programma continua a non ingranare sul fronte ascolti, oscillando tra il 9 e il 10% di share, dato che sta tradendo le aspettative riposte nella trasmissione dai vertici di Viale Mazzini. Si mormora infatti che ci sono forti probabilità che lo show non sarà confermato per la prossima stagione.

Sarà invece riconfermatissima Domenica In ed anche nella stagione 2022/2023, alla conduzione, ci dovrebbe essere la ‘Zia’. Mara Venier, di recente, ha dichiarato che è pronta ad affrontare un’altra edizione del varietà, nonostante fino a qualche mese fa sembrava essere decisa ad auto-pensionarsi.