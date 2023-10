Mara Venier: “Le mie tet*e? Esagerate, ecco quando sono esplose”

La conduttrice veneziana ha raccontato che in passato ha pensato più volte di farsi operare per ridurre il seno

Mara Venier a ruota libera sulle sue prosperose forme. La conduttrice di Domenica In, intervistata dal magazine Oggi, ha raccontato che in passato ha seriamente pensato di sottoporsi ad un intervento per farsi ridurre il seno. A onor del vero, non solo ci ha pensato ma ha fatto anche delle visite specifiche. Alla fine però ha deciso di lasciar perdere e di lasciare tutto come voluto da madre natura. Una scelta dettata anche dal fatto che gli esperti che l’hanno visitata le hanno consigliato di non ricorrere ad alcuna modifica.

Venier ha sottolineato che non ha mai nascosto “il suo essere tanta”, aggiungendo che anzi a lei piace il suo “essere in carne”, anche perché trattatasi di una caratteristica che è “sempre piaciuta agli uomini e piace ancora oggi”. Per quelche riguarda l’accettazione delle sue particolarità fisiche, ha raccontato di essersi accettata al cento per cento con il tempo.

In passato ha avuto qualche problemino con il suo seno, che, come è noto, è alquanto generoso. “Le mie te**e? Esagerate, sempre state grandi – ha dichiarato ad Oggi con la sua proverbiale spontaneità -. Poi diventando mamma presto, sono esplose. Qualche tempo fa ho consultato anche dei chirurghi estetici per ridimensionarle ma poi, quando mi toglievo il reggiseno, la loro risposta era sempre la stessa: “Se le tenga””.

La decisione di non ricorrere ad alcun tipo di trattamento o intervento è stata una scelta che oggi non rimpiange assolutamente: “Del resto sono belle, stanno su, dunque perché sottoporsi a un intervento così delicato? Trovo che le donne, tutte, debbano sentirsi bene con il proprio corpo, questa è la vera eleganza”.

Le dichiarazioni ad settimanale diretto da Carlo Verdelli sono giunte in un periodo specifico, quello della settimana della Moda a Milano. La Venier si è divertita ancora una volta a firmare la collezione per una donna curvy, in carne.

Mara Venier, ultimo anno a Domenica In

Di recente la conduttrice veneziana ha detto che quella in corso, per lei, sarà l’ultima edizione di Domenica In. Dopodiché, ha spiegato sempre la presentatrice, dedicherà maggior tempo ai suoi affetti stretti e alla sua vita privata. Dunque davvero lascerà il timone dello storico programma del pomeriggio festivo di Rai Uno? Non è detto, almeno guardando a ciò che è accaduto negli ultimi anni. Cioè? Cosa è successo? È successo che è da tre anni che la Venier annuncia il ritiro, salvo poi, a distanza di qualche mese, fare marcia indietro e ripresentarsi puntualmente alla guida di Domenica In. Il copione si ripeterà anche il prossimo anno?