Mara Venier, il marito sulla sedia a rotelle: svelato il motivo

Nelle ultime ore, tra i fan di Mara Venier, c’è stata una certa preoccupazione sulle condizioni di salute di Nicola Carraro, marito della conduttrice di Domenica In. Il motivo è da ricercarsi in una foto pubblicata su Instagram dalla Venier (prima postata, poi rimossa, poi pubblicata nuovamente) che mostrava il marito su una sedia a rotelle. Tutto, però, si sarebbe risolto nel giro di qualche ora, con tanto di spiegazione arrivata dai diretti interessati.

Cosa è successo a Nicola Carraro, marito di Mara Venier

La foto di Mara Venier è accompagnata dalla seguente descrizione: “Tutto bene … Ma questa foto di stamattina rappresenta l’amore assoluto… E l’amore porta bene sempre…“. In seguito è arrivato anche il commento di Nicola Carraro, che ha spiegato per quale motivo si trovava in ospedale su una sedia a rotelle: “Una broncoscopia andata bene“. Il marito della Venier si è quindi sottoposto ad un controllo di routine, conclusosi per il meglio.

Tra i tanti commenti sotto il post di Mara Venier, c’è stata anche la reazione di qualche vip. Lorenzo Jovanotti ha reagito con un cuore, così come non è mancato il supporto da parte di Raoul Bova, Stefania Orlando, Carolyn Smith, Patty Pravo, Alberto Matano, Sandra Milo e Alba Parietti.

Domenica In: le parole di Fabrizio Corona

Nei giorni scorsi, a preoccupare era stata una frase di Fabrizio Corona che, conclusa l’intervista a Domenica In, si era avvicinato alla conduttrice prima di lasciare lo studio. “Auguri per Nicola” erano state le parole dell’ex re dei Paparazzi, a cui Mara Venier non aveva replicato. Le parole della conduttrice e di Nicola sui social, però, lasciano intendere che tutto si sia risolto per il meglio.

Mara Venier, infatti, aveva avuto come ospite Fabrizio Corona nella puntata di Domenica In dell’1 ottobre. Quest’ultimo era tornato a parlare di Cattelan, pur senza fare esplicitamente il suo nome, e del famoso monologo sul forfait di Belen Rodriguez. A sorpresa, Mara Venier non aveva preso le distanze da quanto detto dall’ospite, non pronunciando, quindi, alcuna parola in difesa del collega Rai. Di fatto, la conduttrice di Domenica In si era schierata contro il comportamento assunto da Cattelan, pur provando a giustificarlo e a spiegare che forse il conduttore non era a conoscenza dello stato di salute della modella.