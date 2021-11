Mara Venier lascia Domenica In per un altro lavoro? Il gossip

71 anni e non sentirli: Mara Venier è più in forma che mai e concentrata sulla sua carriera. La presentatrice veneziana non ha alcuna intenzione di andare in pensione e nel suo futuro ci sono tante interessanti novità. Stando a quanto scrive il settimanale Vero la signora della domenica sarebbe pronta a lasciare la sua Domenica In per un nuovo impegno professionale.

Secondo alcune voci che si riconcorrono nei corridoi di Viale Mazzini a Mara Venier sarebbe stato proposto un ruolo importante in una nuova fiction di Rai Uno. Un ruolo da protagonista che porterebbe zia Mara al suo primo amore: la recitazione. Forse non tutti sanno che prima di debuttare sul piccolo schermo la Venier ha lavorato a lungo come attrice. Una carriera iniziata per caso, inseguendo l’ex marito, l’attore Francesco Ferracini.

Mara Venier ha lavorato come interprete negli anni Settanta per poi smettere nei primi anni Novanta. È stata protagonista di numerose commedie al cinema – come ad esempio Il bar dello sport – e pure di una fiction molto seguita su Canale 5 quale La voce del cuore.

L’attività da conduttrice è iniziata nella seconda metà degli anni Ottanta ma solo dal 1993 è diventata davvero popolare in televisione grazie al grande successo di Domenica In. Un format che Mara ha plasmato a propria immagine e somiglianza. Un programma che molto probabilmente la Venier abbandonerà nell’immediato futuro.

È stata la diretta interessata a parlare di un addio certo allo show della domenica pomeriggio di Rai Uno. Una scelta dettata da esigenze famigliari. Mara Venier ha voglia di trascorrere più tempo col marito Nicola Carraro, con i figli Elisabetta e Paolo e i nipoti Giulio e Claudio.

Domenica In è un lavoro che impegna parecchio la Venier visto che è un appuntamento settimanale che va in onda da settembre a giugno. Decisamente diversi i tempi di una fiction, che non vanno oltre i tre-quattro mesi. Non resta che attendere la decisione finale di Mara. Al momento la presentatrice resterà al timone della sua trasmissione fino a primavera inoltrata.