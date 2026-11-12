Mara Venier lascia Domenica In, la conferma definitiva e il nome ‘prefetto’ di chi la dovrebbe sostituire

Mara Venier se ne va da Domenica In: quella in corso sarà la sua ultima stagione alla guida dello storico programma di Rai1 che, molto probabilmente, verrà rivoluzionato, come riferito pochi giorni fa da Angelo Mellone, il direttore dell’Intrattenimento Day Time. La conduttrice veneziana è stata intervistata nel podcast BSMT da Gianluca Gazzoli, al quale ha anche raccontato uno dei periodi più bui della sua carriera professionale, ossia quando anni fa venne cacciata dall’emittente pubblica, perché ritenuta “troppo vecchia”.

Mara Venier lascia Domenica In a fine stagione: la conferma al BSMT

Negli ultimi anni, la ‘Zia’ ha detto più volte che si sarebbe ritirata a vita privata. Poi, però, puntualmente, nel corso della presentazione dei palinsesti estivi il suo nome appariva alla guida di Domenica In. Per questo motivo molti hanno smesso di crederle. Ma stavolta l’addio alla trasmissione sarebbe certo. Venier è stata categorica sulla questione. “La verità è che questa è l’ultima Domenica In… Lo dico anche se so che non ci crederà nessuno”, ha spiegato a Gazzoli, il quale le ha domandato se sia davvero sicura di ritirarsi. “Sì, sì, sì”, ha chiosato Mara, senza lasciare spazio a dubbi. Mai come in questa occasione è stata categorica riguardo al suo futuro professionale.

Domenica In verso la rivoluzione: Alberto Matano in pole position

Alla luce di ciò, il format dovrebbe subire nella prossima stagione un profondo cambiamento. Angelo Mellone, pochi giorni fa, a proposito dell’eventuale addio di Venier, si era così espresso: “Se fosse davvero così, sarei costretto a trovare una soluzione alternativa. Ho delle ipotesi di un eventuale nuovo programma che cambierebbe completamente tutto”.

Per prima cosa bisognerebbe trovare un sostituto o una sostituta di Mara Venier. Il nome più gettonato è quello di Alberto Matano, volto familiare di Rai1. Il giornalista attualmente conduce La vita in diretta ed è un giurato di Ballando con le Stelle. Il suo profilo, sulla carta, è perfetto per rinnovare Domenica In.

Mara Venier: la cacciata da Domenica In nel 2014 e l’aiuto di Maria De Filippi

Tornando all’intervista di Venier al BSMT, è stato affrontato anche il tema del suo allontanamento da Domenica In nel 2014. Allora le fu dato il benservito in modo tutt’altro che gentile, stando almeno alla versione data dalla stessa conduttrice. “Non c’era più niente da fare perché ero troppo vecchia”, ha raccontato la ‘Zia’, in riferimento alle valutazioni che aveva fatto all’epoca la dirigenza di Viale Mazzini. Allora il direttore della rete era Giancarlo Leone.

“Mi dicevano: ‘Ci vediamo la prossima settimana, Domenica In non si farà più’. Mi dispiaceva perché mi diceva ‘Ci vediamo’ e poi invece spariva”, ha continuato a spiegare Venier, rimarcando che provò una forte delusione perché avvertì una mancanza di trasparenza nei suoi confronti. “Quelle cose un po’ meschine che non mi piacciono”, ha chiosato, aggiungendo di preferire sapere le cose come stanno piuttosto che “essere presa in giro”.

Alla fine le fu comunicato durante una cena che non avrebbe condotto la stagione successiva di Domenica In. A darle la notizia fu il suo agente che riassunse così i motivi che avrebbero spinto la Rai a cacciarla: “Mi disse che non c’era più niente da fare perché ero troppo vecchia”. Venier ebbe una battuta d’arresto a livello professionale. Fu allora che Maria De Filippi le tese una mano. In diverse interviste, infatti, Mara ha ringraziato pubblicamente la collega pavese per la sensibilità dimostratale.