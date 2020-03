Mara Venier torna a Domenica In e non trattiene le lacrime

Mara Venier provata a Domenica In: programma diverso a causa del Coronavirus

Dopo il break della scorsa settimana Mara Venier è tornata alla guida di Domenica In. Un programma totalmente stravolto dal Coronavirus: niente pubblico e ospiti in studio, pochi lavoratori presenti e tanti collegamenti via Skype. A inizio puntata zia Mara non è riuscita a trattenere le lacrime e commossa ha spiegato il motivo che l’ha spinta a tornare in onda. La Rai ha infatti dato alla conduttrice veneziana carta bianca e la Venier ha deciso di non abbandonare il suo pubblico, seppur con numerose restrizioni. “Volevo essere qui per essere vicina a voi e a tutte quelle persone che stanno soffrendo e stanno facendo grossi sacrifici”, ha precisato la 69enne.

Mara Venier commossa a Domenica In: “Torneremo ad abbracciarci”

“Come sapete sono una persona carnale, mi mancano gli abbracci, mi mancano i baci. Ma sono sicura che presto tutti torneremo a farlo”, ha detto Mara Venier a Domenica In. Subito dopo ha lanciato un servizio nel quale sono stati mostrati tutti gli abbracci che la presentatrice ha regalato ai suoi ospiti in passato. L’orchestra ha invece intonato Abbracciame, canzone del cantante napoletano Andrea Sannino. Prima della diretta la Venier non aveva nascosto in un’intervista a La Stampa una certa paura: “Sono giorni che non esco di casa. Lo farò domenica per cercare di regalare un momento di serenità al pubblico che mi vuole bene e sa che non sono capace di nascondere i miei sentimenti. Sono giorni e giorni che non dormo, le notizie sono terribili e non si riesce a vedere la luce, i morti sono così tanti. Un dolore terribile. Per questo dobbiamo stare a casa e starci tutti”.

Mara Venier in quarantena col marito Nicola e lontana da figli e nipoti

“Non posso garantire se il programma durerà tre ore e mezzo come sempre. È un tentativo. Io ci metto tutta la mia volontà e la voglia di essere in onda per tenere compagnia al pubblico che mi vuole bene. Vedremo. Speriamo di farcela”, ha dichiarato Mara Venier.