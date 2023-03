Nella giornata di oggi Mara Venier è tornata a parlare per mezzo social (Instagram per la precisione) dei gravissimi insulti apparsi nelle scorse ore sul web e rivolti a lei e a Barbara d’Urso. Com’è noto non si è trattato di parole molto gravi pubblicate da generici utenti hater spuntati come di consueto nei commenti di un post, bensì di frasi ingiuriose pubblicate addirittura da un account Twitter di Mediaset ufficiale, QuiMediaset.

Gli insulti alle due conduttrici sono spuntati sul social dell’uccellino azzurro nella giornata di domenica 26 marzo, subito dopo la messa in onda di Domenica In di uno speciale messaggio video registrato da Barbara d’Urso per la sua storica amica Gabriella Labate. Immediato l’intervento dei vertici aziendali, che si sono prodigati a cancellare il post incriminato specificando che era a quanto pare avvenuto un “accesso anomalo”. La versione ufficiale dell’azienda, dunque, era riferita ad una sorta di attacco hacker.

L’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi si è successivamente sentita in dovere di cospargersi il capo di cenere pubblicando anche un altro post social, su Instagram, spiegando per l’appunto che era avvenuto un fatto di estrema gravità riguardo al quale si era subito attivata per scoprire la verità. Mediaset ha parlato, per la precisione, di un “grave incidente”. Qui sotto il comunicato aziendale completo.

“Cari lettori, ieri si è verificato un fatto gravissimo. Con l’account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower, Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate.”

Ebbene, Mara Venier a quanto pare questa versione proprio non se la vuole bere. La conduttrice ha quindi deciso di riportare il comunicato via Stories scrivendo una frase decisamente colorita, “Mi domando se qualcuno pensa che siamo tutti co..ni….Salutame a Silvy”, dove Silvy è il nome dell’utente misterioso che ha avuto accesso all’account Mediaset e che l’ha insultata.

Almeno per il momento, nel frattempo, tutto tace dal lato Barbara d’Urso. La conduttrice di Pomeriggio 5 su Canale 5 ancora non si è espressa in alcun modo nel merito della questione.

Il caso del profilo fake di QuiMediaset

Ciò che più colpisce della vicenda è che le ingiurie a Barbara d’Urso e Mara Venier siano arrivate proprio da un account ufficiale, quello che presenta per intenderci la spunta blu. Esistono ad ogni modo anche diversi altri profili che si spacciano per Mediaset, come il furbo Qui Mediasett (si notino le due t finali) che in tempi non sospetti ha sparso veleno pubblicando vere e proprie fake news sul Grande Fratello Vip.