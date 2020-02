Mara Venier all’Isola dei Famosi? Spiffero: offerta Mediaset, retroscena

Mara Venier all’Isola dei Famosi? Spiffero: offerta Mediaset, indiscrezioni e retroscena

L’indiscrezione è davvero stuzzicante: Mara Venier alla conduzione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi (rinviata alla prossima stagione proprio pochi giorni fa). A raccontare il retroscena, o forse è meglio dire la suggestione, è stato il sempre informato TvBlog. Il sito ha fatto sapere che nelle scorse ore Mediaset avrebbe fatto pervenire alla conduttrice veneziana un’offerta. Il portale di informazione individua anche due fattori che potrebbero giocare un ruolo fondamentale nella decisione di Zia Mara: lo spiacevole caso Snap (è stata accusata da alcuni ispettori Rai di comportamenti scorretti di recente; dal canto suo la Venier ha promesso battaglia legale, smentendo l’accaduto); e il possibile ritorno dello ‘scontro frontale’ con Barbara d’Urso, che potrebbe dal 2020/2021 essere di nuovo in sella all’edizione integrale di Domenica Live.

“Mediaset avrebbe offerto alla conduttrice, tornata sulla tv pubblica due anni fa, la guida dell’Isola dei Famosi”

“Nelle ultime ore circolano insistentemente alcuni voci secondo le quali Mediaset avrebbe offerto alla conduttrice, tornata sulla tv pubblica due anni fa, la guida dell’Isola dei Famosi”. Così si legge su TvBlog che sottolinea come la situazione, a oggi, sia più incerta di quanto sembri. “Da una parte Mediaset con una oggettiva difficoltà nella programmazione dei palinsesti, dall’altra una Rai eternamente in bilico per ragioni politiche”, si continua a leggere. Resta da capire se l’offerta sia stata davvero inoltrata alla veneziana e, nel qual caso, che cosa deciderà. Certo il corteggiamento da parte nel Biscione farebbe senza dubbio piacere a Zia Mara che, da quando è tornata alla guida di Domenica In, ha inanellato un successo dietro l’altro in termini di ascolti, rimbalzando nuovamente sulla cresta dell’onda.

Domenica Live torna in versione integrale?

Come prima accennato, c’è anche l’indiscrezione riguardante Domenica Live: “Alla d’Urso potrebbe essere affidata nuovamente Domenica Live in versione integrale, ossia in onda su Canale 5 sin dal primo pomeriggio. Per bilanciare il nuovo impegno, la conduttrice di Cologno Monzese potrebbe essere privata del Grande Fratello Nip (nonostante lei di recente abbia annunciato la nuova edizione a settembre prossimo).”