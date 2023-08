Mara Venier: “Io umiliata dalla Rai, via i sassolini dalle scarpe”

Mara Venier è senza dubbio una delle conduttrici televisive più amate e rispettate della televisione.. Con il suo programma “Domenica In,” riesce a intrattenere e coinvolgere milioni di telespettatori, diventando negli anni un punto di riferimento fondamentale per le domeniche del pubblico italiano. Ma non è solo sullo schermo che Mara conquista il pubblico: il suo carisma si estende anche al mondo dei social media, dove il suo profilo Instagram conta quasi due milioni e mezzo di seguaci devoti.

Tuttavia, la conduttrice ha vissuto anche degli anni difficili dal punto di vista lavorativo, come quando fu allontanata dalla Rai perché considerata “troppo vecchia“. In occasione dell’ultimo appuntamento del ciclo “Gli Incontri del Principe”, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, ‘zia Mara’ ha raccontato cos’ha significato per lei tornare alla sua Domenica In dopo quanto accaduto.

La Venier ha spiegato , per l’appunto, di essere stata mandata via dall’azienda a causa dell’età, specificando come il responsabile di ciò fosse stato il direttore di Rai 1 dell’epoca, togliendo le colpe a Mamma Rai. Nel frattempo, ha avuto modo di farsi conoscere da un pubblico più giovane nella Mediaset, grazie a programmi come Tu si que vales e L’Isola dei Famosi.

Poi, quando è stata richiamata dalla Rai dopo ben quattro anni, per lei è come se si fosse presentata una vera e propria occasione di riscatto personale. Le sfide che Mara ha affrontato rappresentano un tema universale che va oltre la televisione stessa, riguardando tutte le donne che si trovano a fronteggiare situazioni di discriminazione basate sull’età. Da cinque anni, la Venier è tornata al timone della sua Domenica In, riuscendo ad ottenere ottimi ascolti e un successo straordinario:

Quando dopo quattro anni ti richiamano e ti dicono che devi tornare, io torno, perché sono stata umiliata e voglio riscattarmi, se ce la faccio. Ed è stato così e mi sono tolta proprio i sassolini dalle scarpe, perché era il riscatto che non riguarda una che fa la televisione, ma tutte le donne, perché tante donne vengono umiliate, perché non è che se hai 60 anni devi essere buttata fuori.

Mara Venier: gli incontri con Arnold Schwarzenegger e Madonna

Dopodiché, Mara ha ricordato anche diversi aneddoti dei suoi anni a Domenica In, mettendo in luce la sua completa autenticità. La conduttrice ha ricordato di quando ebbe come ospite l’attore Arnold Schwarzenegger. “L’unico che veramente mi ha fatto arrabbiare è Schwarzenegger,” ha svelato. Nonostante le sfide linguistiche, la conduttrice ha cercato di condurre un’intervista professionale, ma è stata colpita dall’atteggiamento poco rispettoso dell’attore che ripetutamente gettava a terra l’auricolare dell’interprete:

Lo ha fatto tre volte. Io mi sono girata verso il produttore e gli ho detto: ‘La prossima volta mi alzo e vado via, digli di non buttare più in terra l’auricolare. Non l’ha più fatto ed è finita l’intervista.

Ma, gli aneddoti non finiscono qui. Mara ha ricordato anche un inaspettato incontro mancato con la regina del pop, Madonna. A quanto pare, diversi anni fa, la conduttrice avrebbe dovuto intervistare la cantante. Quest’ultima, però, fece diverse ore di ritardo, il che portò la Venier a reagire in maniera netta e ad andarsene: