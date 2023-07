Domenica In, sostituzione Mara Venier: in pole position l’amica

Una delle grandi conferme dei Palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva è stata Domenica In. La trasmissione domenicale, che rivedremo a settembre, è uno dei programmi più longevi della tv ed è ormai diventato un appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori. Ma se la prossima edizione fosse l’ultima nella quale vedremo Mara Venier nello studio di Domenica In? La celebre conduttrice è al timone della trasmissione da ben 15 edizioni ma, soprattutto nell’ultimo periodo, ha messo più volte sul piatto l’ipotesi di lasciare la trasmissione.

La possibile sostituta di Mara Venier

Era stata la stessa conduttrice durante la presentazione dei Palinsesti Rai, avvenuta lo scorso 7 luglio, a dichiarare che questo per lei sarebbe stato l‘ultimo anno al timone di Domenica in: “Questo anno è l’ultimo. Già nel 2022 ero molto indecisa, ma Domenica In è il mio punto debole, quando poi mi chiedono di proseguire non so dire di no”, aveva affermato la conduttrice. Mara Venier sembrerebbe quindi davvero intenzionata ad abbandonare il timone del suo programma, anche se è doveroso ricordare che si tratta di una frase che la Venier ha già ripetuto innumerevoli volte senza mai mantenere la parola data.

“Sono ormai 15 edizioni, sono una matta. Amo profondamente questo programma, negli ultimi 5 anni è sempre cresciuta, abbiamo fatto ascolti meravigliosi ma questo sarà l’ultimo anno”, aveva poi aggiunto. Ultimamente quindi corre voce che la Rai si stia già preparando per trovare una degna sostituta di Mara Venier, che negli anni si è guadagnata l’appellativo di “signora della domenica”.

Una delle ipotesi più realizzabili al momento potrebbe essere il passaggio del testimone tra la Venier e Alessia Marcuzzi. Le due infatti sono molto legate: la conduttrice veneziana ha sempre sostenuto Alessia Marcuzzi e le è stata vicino soprattutto nei momenti difficili come il divorzio da Paolo Calabresi e l’addio ai riflettori per ben due lunghi anni.

Se tutto ciò si concretizzasse sarebbe certamente un bella staffetta: la Marcuzzi ha una certa esperienza nell’ambito della conduzione e, come anticipato, le due donne si stimano molto essendo legate da una grande amicizia. Ovviamente si tratta solamente di un’ipotesi e solo il tempo chiarirà la situazione. Vedremo come andrà a finire ma una cosa è certa, esiste anche la concreta possibilità che Mara Venier ci ripensi su e decida di rinnovare ancora una volta il contratto con la Rai, la cui scadenza è prevista per il 2024.

Novità in arrivo per Domenica In

Nelle ultime ore Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano, ha introdotto una grande novità che potrebbe concretizzarsi a partire da settembre per la nuova edizione di Domenica In. La variazione dovrebbe riguardare il pubblico: “Domenica In cerca pubblico parlante (Arena style?). Tra qualche giorno iniziano i provini“. Sarebbe una vera svolta per il programma, che per la prima volta in tanti anni potrebbe regalare al pubblico la possibilità di esporsi sugli argomenti trattati in puntata.

In particolare la soluzione potrebbe essere quella di creare una sorta di “arena” nella quale lasciare spazio agli spettatori per esprimere opinioni, domande e riflessioni su argomenti di attualità. Il pubblico poi potrebbe anche essere interpellato durante le interviste di Mara Venier. In ogni caso per il momento si tratta solamente di indiscrezioni e nulla è ancora stato confermato.