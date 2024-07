Mara Venier in stile De Filippi il sabato su Rai 1: l’indiscrezione

Nuova avventura per Mara Venier su Rai 1? Sembra proprio che i vertici della TV di Stato vogliano continuare a puntare su questo volto storico, tanto amato e stimato dal pubblico. Non solo Domenica In, pare che la nota conduttrice sia pronta a raddoppiare gli appuntamenti televisivi con un’altra trasmissione. Giuseppe Candela, sul sito Dagospia, ha riportato in queste ore l’indiscrezione che vede la Venier come probabile presentatrice di un nuovo programma che andrà in onda tutti i sabati. Con questo show, la conduttrice andrebbe in onda in stile Maria De Filippi, i cui programmi su Canale 5 rappresenta un enorme successo ogni anno.

Secondo quanto riporta il giornalista Candela, sarebbe arrivata la conferma dell’arrivo alle ore 14, nel sabato pomeriggio di Rai 1, di un programma dedicato alla scoperta dell’amore con persone Over. Una sorta di test che Rai 1 vorrebbe fare per capire se sulle reti questo genere di trasmissioni funzionerebbero. Su Canale 5 rappresentano le trasmissioni di punta e questo è stato confermato dai dati registrati con le prime puntate di Temptation Island, rinnovato addirittura per un’edizione autunnale. Il titolo scelto per il programma che andrà in onda nel sabato pomeriggio di Rai 1 dalla prossima stagione televisiva dovrebbe essere Le stagioni dell’amore.

Nel tempo, la trasmissione ha cambiato già tre titoli, con Il treno dei desideri e Forever Young. Per testare al meglio questo nuovo show, la Rai starebbe pensando di mettere alla conduzione un volto che è molto amato dal suo pubblico. Chi se non Mara Venier? La conduttrice sarebbe in pole position per condurre questo nuovo programma. Pare che inizialmente si stesse pensando di posizionare al timone della trasmissione Nancy Brilli.

Alla fine, i vertici della TV di Stato avrebbero preso la decisione di puntare direttamente su un volto che ormai il pubblico di Rai 1 trova familiare:

“In pole position per la conduzione c’era l’attrice Nancy Brilli poi l’azienda avrebbe deciso di puntare su un nome di maggiore appeal per il pubblico di Rai1: Mara Venier…”

Non resta che attendere per scoprire se arriverà una conferma ufficiale su questa indiscrezione. Se così sarà, Zia Mara terrebbe compagnia al pubblico di Rai 1 sia di sabato che di domenica, sempre nel pomeriggio. Bisogna, però, tenere conto del fatto che la Venier potrebbe non accettare di avere un ulteriore impegno settimanale con la televisione, visto che più volte ha palesato la sua intenzione di lasciare Domenica In per dedicarsi totalmente alla sua famiglia. Probabilmente le conferme arriveranno con la presentazione dei Palinsesti Rai 2024-25, che avverrà venerdì 19 luglio.