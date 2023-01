Mara Venier, nella puntata di Domenica in andata in onda domenica 22 gennaio, ha ospitato in trasmissione Andrea Piazzola, storico assistente di Gina Lollobrigida. L’attrice si è spenta pochi giorni fa all’età di 95 anni e, da allora, sono molteplici le polemiche che si sono scatenate attorno alla diva e alle persone che si sono avvicendate al suo fianco negli ultimi anni.

La presenza dell’imprenditore spagnolo Javier Rigau e del figlio Milko al suo capezzale unita alle questioni in sospeso riguardo la sua eredità hanno dato vita ad un caso mediatico rumoroso. Nel corso della diretta di Rai Uno, Piazzola si è scagliato contro l’ex marito e il figlio della ‘Bersagliera’ e ha rivolto anche dure parole nei confronti della magistratura, tanto che la Venier lo ha invitato a prendersi tutte le responsabilità delle sue esternazioni.

Una parte di pubblico ha trovato poco azzeccato chiamare Piazzolla in trasmissione senza che in studio ci fosse un contraddittorio. Molti hanno anche sostenuto che piuttosto che parlare delle vicende private e spinose dell’attrice sarebbe stato meglio tributarla con un omaggio artistico. Di questa opinione il giornalista ed esperto televisivo Giuseppe Candella. “Ma non si poteva semplicemente ricordare la Lollobrigida per la sua carriera?”, ha scritto su Twitter la firma del Fatto Quodiano e di Dagospia.

Nota cantante difende Mara Venier dalle critiche

Non solo critiche. C’è chi ha difeso Mara Venier, elogiandola per la sensibilità mostrata. Tra questi c’è stata la cantante Francesca Alotta. L’ex concorrente di “Tale e quale show” è stata ospite della presentatrice veneta e, dopo la puntata, ha scritto queste parole sul suo profilo Instagram:

Mara, non sei solo brava, ma sei una persona vera. Mi hai commosso! Non riuscivi a smettere di piangere, anche a telecamere spente, pensando alla vita infelice degli ultimi anni della povera Gina Lollobrigida…Tvb! Il tuo successo sta proprio nella tua verità e semplicità, che vanno dirette al cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Alotta (@francescaalottaofficial)

Francesca ha deciso di condividere questo retroscena citando direttamente Gina Lollobrigida, in palese difesa della sua amica contro chi l’accusa di insensibilità e mancanza di tatto. Racconta, infatti, di aver visto Mara commossa ricordando gli ultimi travagliati momenti nella vita della protagonista di “Pane, amore e fantasia.”

La Venier e Lollobrigida erano legate da una lunga amicizia, infatti l’ultima intervista televisiva della vincitrice di ben 3 Golden Globes è stata proprio negli studi di Domenica In. Inoltre, l’ex moglie di Jerry Calà era presente al funerale dell’attrice e recentemente si è scagliata contro la contessa Marisella Federici in sua difesa. Quest’ultima durante un intervento a “La Vita in diretta” ha critica il rapporto tra Gina e il suo tutto fare Andrea Piazzola, definendo il tutto una situazione “tragicomica”. Al che, è giunta la dura replica della 72enne. “Mi fa orrore il tuo cinismo”, ha commentato animatamente.