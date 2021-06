Mara Venier in cura per paralisi al viso: come sta e quando torna in tv

Aggiornamenti sullo stato di salute della conduttrice veneziana, alle prese con i postumi di un’operazione ai denti non andata per il verso giusto

Mara Venier sta bene, è già tornata a casa ed è stata scongiurata la semi paralisi del viso. Lo riferisce Fanpage.it che ha ascoltato fonti vicine alla conduttrice veneziana che nei giorni scorsi è stata vittima di un intervento dentistico andato storto. A un certo punto si era temuto il peggio, viste le complicazioni. Fortunatamente, come spiega sempre la testata giornalistica campana, al danno, è stata messa una pezza in tempo dal chirurgo Maxillo Facciale Valentini Valentino. Ora la ‘Zia’ è nella sua dimora dove sta ricevendo tutte le cure di supporto.

Fanpage sostiene inoltre che “pare sarebbe già pronta (o partita) la denuncia” a carico del dentista che l’ha costretta ad un secondo ricovero, con conseguente intervento d’urgenza effettuato da Valentini Valentino. Capitolo televisione: la Venier quando tornerà alla guida di Domenica In? Domenica 13 giugno non ci sarà, ma non a causa dell’operazione, bensì per via degli Europei 2021 di calcio. Dunque uno stop già previsto e non dovuto alle complicazioni relative alla sua salute.

Al netto di ciò, salvo altri colpi di scena dell’ultimo minuto, la compagna di Nicola Carraro sarà regolarmente al timone del talk pomeridiano del dì festivo di Rai Uno domenica 20 e 27 giugno, ossia nelle ultime due puntate della stagione. Dopodiché condurrà l’attesissima serata Una voce per padre Pio prevista su Rai 1 per il 4 luglio.

Mara Venier, “trauma psicologico”: lo sfogo a Domenica In

In effetti, che qualcosa, anzi più di qualcosa, non fosse andato per il verso giusto con la prima operazione ai denti, lo si è capito quando nella scorsa puntata di Domenica In Mara spiegava velocemente quel che le era capitato. In quel frangente parlò di “trauma psicologico”. In pochi però compresero veramente il rischio a cui è andata incontro la conduttrice. Lo si è capito invece quando nelle scorse ore ha pubblicato un post su Instagram, mostrandosi su un lettino d’ospedale.

“Io non so quanto tempo ci vorrà ma io voglio essere qua e voglio superare questo trauma psicologico che ho subito”, spiegava a Domenica In la ‘Zia’, dopo aver messo al corrente il suo pubblico della doppia operazione ai denti subita. Ora, per fortuna, il peggio sembra che sia stato scongiurato.