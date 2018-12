Mara Venier ha incontrato Papa Francesco: foto e le parole sul Pontefice

Mara Venier ha incontrato Papa Francesco: la foto e le parole sul Pontefice

Pochi giorni fa l’immagine di Mara Venier è apparsa sulla copertina del settimanale Famiglia Cristiana, rivista cattolica che ha realizzato un’interessante intervista alla conduttrice veneziana. Tanti gli argomenti toccati: si è partiti dalla sua infanzia trascorsa a Mestre e si è giunti fino all’attuale stagione di Domenica in. Nel corso della ‘chiacchierata’ Zia Mara ha espresso anche un grande desiderio, quello di intervistare un giorno Papa Francesco, definito da lei stessa come l’ultimo uomo di sinistra rimasto. Il desiderio con ogni probabilità resterà tale, visto che sarebbe fantascienza pensare di vedere il Pontefice a Domenica In. Tuttavia Mara, nelle scorse ore, ha incontrato di persona Sua Santità.

La stretta di mano tra il Papa e Mara Venier: “Che emozione”

La Venier, nella giornata odierna, ha ricoperto il ruolo di madrina del Presepe di sabbia durante l’inaugurazione che è avvenuta in piazza San Pietro in Vaticano. E per l’occasione ha avuto modo di conoscere Papa Francesco di persona. “Che grande emozione. Grazie a Papa Francesco per le belle parole”, ha scritto su Instagram la conduttrice, a corredo di una scatto in cui è stata immortalata la stretta di mano tra lei e il Papa. Il Presepe di sabbia è stato realizzato dalla cittadina veneta di Jesolo e la Venier l’ha inaugurato presso piazza San Pietro insieme alle autorità venete e alla presenza di Sua Santità.

L’intervista a Famiglia Cristiana di Mara Venier: “Domenica In? Non mi aspettavo tutto questo affetto”

Nell’intervista rilasciata a Famiglia Cristiana la conduttrice ha parlato anche della ‘sua’ Domenica In, programma praticamente risollevato dalle ceneri, visti i deludenti ascolti della scorsa stagione, quella condotta dalle sorelle Parodi. “Non mi aspettavo tutto quest’affetto – confessa la Venier – E’ stata una bella rivincita, dopo quattro anni di assenza dalla Rai. Vado avanti con tenacia e fatica. Le polemiche non m’interessano. Ho un desiderio: incontrare Papa Francesco. Questo Papa mi piace perché è imprevedibile come me. Insomma, nun ce vo’ sta e anch’io, nella vita, nun ce vojo sta”.