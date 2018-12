Domenica Live e Domenica In: chi sono gli ospiti del 9 Dicembre 2018

Chi sono gli ospiti della prossima domenica di Domenica Live e Domenica In

Come ogni domenica, anche questo 9 Dicembre 2018 ci attende un pomeriggio di fuoco tra Domenica In e Domenica Live. Ancora una volta, le due grandi signore della televisione italiano si sfideranno a suon di ospiti speciali. Mara Venier o Barbara d’Urso, chi vincerà la gara di ascolti questa volta?! Vedremo. Intanto, vediamo quali sono i Vip e i meno Vip che saranno presenti nello studio di Rai Uno e in quello di Canale 5. Dalla d’Urso tantissime sorprese ed esclusive. Torna in studio Lory Del Santo e il suo toy-boy. Arriva la replica dell’ex compagno di Paola Caruso. Arrivano poi Jane Alexander e Elia Fongaro insieme.

Mara Venier, Domenica In: i nomi degli ospiti in studio il 9 Dicembre 2018

Mara Venier sgancia la bomba. La nota presentatrice di Domenica In ha in serbo per i tuoi telespettatori grandissime sorprese. Grasse risate con un momento dedicato completamente al comico romano Enrico Brignano, reduce dall’intervista rilascia a Paolo Bonolis dopo essere stato vittima di Scherzi a Parte. Confessioni e importantissimi dichiarazioni da parte del bello e impossibile Gabriel Garko. Il noto attore aprirà il suo cuore in diretta tv. Miriam Leone e Riccardo Scamarcio presenteranno il film Testimone Invisibile, al cinema dal 13 Dicembre 2018. Presente anche Max Biaggi che, senza dubbio, tornerà a parlare anche del brutto incidente del 2017.

Domenica In: tutti i nuovi ospiti di Mara Venier

Tempo di musica e canzoni anche con l’arrivo in studio da Mara di Patty Pravo. La nota cantautrice delizierà il pubblico con un medley, per poi ovviamente raccontarsi alla dolce Venier. C’è anche Ottavia Fusco, che replicherà alle dichiarazioni rilasciate da Claudia Cardinale la scorsa settimana.