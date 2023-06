Mara Venier, grave lutto: la precisazione su Una voce per Padre Pio

Sono momenti difficili per Mara Venier che, come in molti sapranno, in queste ore è stata colpita da un grave lutto. È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della scomparsa di Pier Francesco Forleo, responsabile dei Diritti Sportivi in Rai e marito della figlia della conduttrice Elisabetta Ferracini. Questa sera, venerdì 9 giugno, in prima serata su Rai 1 andrà in onda la ventiquattresima edizione di Una voce per Padre Pio, programma condotto proprio da Mara Venier e che onora e omaggia Padre Pio attraverso i valori della speranza, della rinascita e della gioia. Nelle scorse ore però la conduttrice ha tenuto a fare un’importante precisazione sul programma.

La puntata di Una voce per Padre Pio è registrata

Sono tante le personalità del mondo dello spettacolo e non che in queste ore si sono strette attorno a Mara Venier e alla sua famiglia in segno di cordoglio per la prematura e improvvisa scomparsa del genero della conduttrice. Questa sera Mara Venier sarà alla conduzione di Una voce per Padre Pio e sono stati in tanti a domandarsi se il programma potesse essere rimandato date le circostanze. Sarebbe stato infatti impensabile per la conduttrice salire sul palco e condurre come se niente fosse, a poche ore dal grave lutto che l’ha colpita.

A chiarire ogni dubbio ci ha pensato proprio la stessa Venier che, attraverso una story sul suo profilo di Instagram, ha spiegato come stanno le cose: “La trasmissione in onda stasera è stata registrata mercoledì”. Una precisazione doverosa soprattutto in vista dei commenti che sarebbero potuti nascere sul fatto che la conduttrice non rivolgerà un pensiero al genero in diretta.

Gli ospiti in scaletta

Il programma andrà in onda nella storica cornice di Pietrelcina, il borgo che diede i natali a Padre Pio. A partecipare alla manifestazione benefica saranno molti dei grandi nomi del mondo della musica, dello spettacolo e della cultura. In particolare i cantanti che si esibiranno sono: Nino D’Angelo, Al Bano e Jasmine Carrisi, Arisa, Leo Gassman, Michele Placido, Patty Pravo, Ricchi e Poveri, Clementino.

A commentare le opere e la vita di Padre Pio ci saranno il cappuccino Fra Daniele, il Professor Guido Oppido dell’ospedale Monaldi di Napoli, il Professor Giulio Basoccu e i volontari dell’Associazione ‘Una voce per Padre Pio Onlus’.