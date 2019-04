Mara Venier, imbarazzante imprevisto: si rompe la gonna a Domenica In

Domenica In, imbarazzo in studio: si rompe la gonna di Mara Venier

Quella di Pasqua è stata una domenica ricca di imprevisti per Mara Venier. Durante la diretta di Domenica In si è rotta la gonna della conduttrice. Un imprevisto che ha messo in imbarazzo la presentatrice veneziana che, nonostante tutto, ha cercato di andare avanti e non fermare così il suo lavoro. Ma cosa è successo di preciso? Tutto è successo dopo una scatenata sessione di danza nello studio Rai. Zia Mara e alcuni dei suoi ospiti – più precisamente Ricky Tognazzi, Paolo Conticini, Simona Izzo, Orietta Berti – si sono scatenati prima in un tango e poi in un twist (ballo richiesto proprio dalla Venier). Tra un passo e un altro la gonna bianca della Venier si è scucita: ad annunciarlo la diretta interessata che, seppur imbarazzata, ci ha riso su cercando di coprirsi con il lungo cardigan abbinato.

Prima della gonne Mara Venier ha avuto una brutta tosse

Quello della gonna scucita non è stato l’unico imprevisto della puntata di Domenica In in onda domenica 21 aprile 2019. Nel corso dell’intervista a Paola Cortellesi, la padrona di casa ha cominciato a tossire in maniera insistente e assillante. Mara si stava mangiando un’unghia che le è poi andata di traverso e le ha procurato una tosse persistente. Per fortuna, grazie ad una bottiglietta d’acqua, il peggio è passato e la Venier è andata avanti con la scaletta del suo programma.

Domenica In: Mara Venier non molla mai in diretta tv

Nonostante i vari problemi, Mara Venier ha continuato a condurre Domenica In con verve, simpatia e grande professionalità. Doti che rendono il format di Rai Uno tra i più godibili della televisione italiana.