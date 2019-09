Mara Venier, colpo a Giulia De Lellis dopo l’intervista: “Non so chi sia”

Mara Venier, colpo a Giulia De Lellis dopo l’intervista a Domenica In: “Non so chi sia”

La scorsa settimana Giulia De Lellis è sbarcata a Domenica In ed è stata intervistata con la sapiente guida di Mara Venier. Ora emerge un curioso retroscena raccontato dalla stessa conduttrice veneziana che si è confessata lungo le colonne di Repubblica, dicendo di non sapere di preciso chi sia l’attuale fidanzata di Andrea Iannone. Chissà come accuserà il colpo Giulietta: apprezzerà la spassosa spontaneità di Zia Mara (che l’ha pure rincuora con quel “Tesoro mio, le corna le abbiamo avute tutte…”) oppure storcerà un poco il naso? Chissà..

Mara Venier, chi è Giulia De Lellis? “Boh. Sa che mica l’ho capito?

Chi è Giulia De Lellis? La domanda viene posta alla Venier durante l’intervista al quotidiano e la risposta è del tutto inaspettata. “Sa che non lo so? – racconta Mara – Ovvero non lo sapevo, però ha scritto questo libro sulle corna, vendutissimo. Piace ai giovani, ha fatto il Grande Fratello , ha un sacco di followers. E allora dico: va bene, chiamiamo Giulia De Lellis”. Si prova a correre ai ripari, chiedendole, ora che l’ha avuta come ospite, di spiegare chi sia la giovane star di Instagram. Altra risposta sorprendente: “Boh. Sa che mica l’ho capito? Fa l’influencer, sta con Iannone, il motociclista, che prima stava con Belen… boh”.

Barbara d’Urso? “Siamo amiche e ci facciamo grandi feste”,

Oltre alla De Lellis si è anche parlato della prossima puntata di Domenica In. Su Canale 5 tornerà Domenica Live “dell’amica-nemica” Barbara d’Urso, anche se le due trasmissioni non si scontreranno direttamente, in quanto andranno in onda in orari differenti. “Siamo amiche e ci facciamo grandi feste”, chiosa a proposito della collega. Infine le parole sul divertimento nel condurre lo show festivo del pomeriggio della rete ammiraglia Rai: “Ma dal programma si capisce (che si diverte, ndr). E insisto, ho chiesto di farlo come volevo io, prendendomi qualche rivincita dopo che mi avevano buttato via come vecchia”.