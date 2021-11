Mara Venier è già al lavoro dopo la caduta: “Mi sono ripresa”, l’annuncio

Come sta Mara Venier oggi? Bene: la conduttrice è già tornata al lavoro, con grande gioia di tutte le persone che le vogliono bene. Domenica scorsa è rimasta vittima di un incidente che ha scatenato il panico a Domenica In. Pierpaolo Pretelli ha dovuto prendere in mano le redini del programma, ma Mara Venier dopo la caduta si è comunque mostrata in video per tranquillizzare il pubblico e soprattutto la sua famiglia. La conduttrice è caduta dietro le quinte durante la pubblicità e per questo, al rientro dal blocco pubblicitario, è tornata in studio con il ghiaccio sulla fronte e anche sul piede.

Trauma distorsivo al piede sinistro e contusione alla fronte: questo il bollettino per zia Mara. Era dolorante quando è apparsa in video dopo la caduta, molte persone si sono preoccupate per lei, sia fan sia colleghi. Alberto Matano l’ha voluta il giorno dopo a La Vita in Diretta per capire le sue condizioni fisiche. Già in quella occasione la Venier è stata rassicurante e ha detto di aver fatto tutti i controlli del caso, ma stava bene tutto sommato, nonostante si sia molto spaventata. Nessuna frattura per fortuna, ma niente e nessuno riuscirà ad abbatterla, come ha detto lei stessa.

Oggi Mara Venier su Instagram si è mostrata già al lavoro. Ha pubblicato un video in cui è alle prese con le registrazioni dello spot pubblicitario Telethon. Nel video ride e scherza con le persone intorno a lei e anche con chi guarderà il post su Instagram. Lei stessa ha scritto, nella didascalia, di essersi ripresa:

“Amici di Instagram mi sono ripresa… già sul set dello spot Telethon. Ci vediamo il 12 dicembre su Rai Uno in prima serata”

Sarà una lunga domenica quella annunciata nel video su Instagram, perché Mara andrà in onda regolarmente con Domenica In e poi anche con l’appuntamento Fondazione Telethon. Qualche giorno fa aveva postato una foto in cui si vedevano i segni della botta presa sulla fronte, ma nel video sembra già essere guarita. Mara Venier si è ripresa e sta bene, e il suo pubblico non vede l’ora di rivederla in televisione. Ben presto anche con una lunga domenica in sua compagnia!