Mara Venier dopo la caduta: “Ho fatto tutti i controlli. Grazie Matano”

Novità sulle condizioni di salute di Mara Venier. Com’è noto la presentatrice Rai è caduta dietro le quinte durante l’ultima diretta di Domenica In. Grande spavento per la 71enne, che è stata costretta a lasciare la conduzione per qualche minuto a Pierpaolo Pretelli, nel cast fisso dello storico contenitore da qualche settimana. Zia Mara ha tranquillizzato tutti a La vita in diretta, dove è intervenuta telefonicamente.

“Mi sono molto spaventata”, ha ammesso la Venier nel programma pomeridiano di Alberto Matano. “Ho fatto tutti i controlli e non ci sono fratture. Ho solo una contusione nel punto che mi sono fratturata due anni fa. Devo farmi benedire”, ha aggiunto la signora della domenica prima di puntualizzare: “Mi devono abbattere!”.

Mara Venier ha poi ringraziato pubblicamente il conduttore de La vita in diretta. Domenica sera, subito dopo la fine di Domenica In, Alberto Matano è corso a casa della collega per accertarsi della faccenda. I due sono molto amici e trascorrono parecchio tempo insieme al di là del piccolo schermo.

Il sostegno su Instagram

Sui social network Mara Venier ha invece ricevuto il sostegno di altri Vip, come ad esempio Christian De Sica. “Porca zozza, ma che te la tirano? Un bacio grande”, ha scritto il popolare attore. “Lo penso anche io”, ha replicato Mara Venier.

La caduta in diretta è solo l’ultimo dei guai che hanno travolto l’ex attrice nell’ultimo periodo. Qualche mese fa zia Mara ha dovuto fare i conti con un altro incidente che le ha immobilizzato la gamba. Alla vigilia dell’estate, invece, ha dovuto fare i conti con un intervento sbagliato ai denti che l’ha portata ad una semi parasi facciale. Una situazione di grande disagio per la signora della domenica che non riusciva più né a parlare né a mangiare.

Salvo nuovi imprevisti Mara Venier dovrebbe riapparire in video domenica 28 novembre nella nuova puntata di Domenica In, che continua a registrare ottimi ascolti tv nonostante la concorrenza di Amici di Maria De Filippi e Verissimo di Silvia Toffanin.