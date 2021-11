Mara Venier cade di faccia in diretta a Domenica In: panico in studio

La nota conduttrice ha messo in agitazione tutti dopo essere finita a terra di faccia, ecco come sta

Grossa, grossissima apprensione in studio questo pomeriggio a Domenica In. La padrona di casa Mara Venier è infatti stata vittima di un brutto incidente che avrebbe potuto costarle caro. Tutto è accaduto nel dietro le quinte e dunque il pubblico da casa, per fortuna, non ha assistito alla scena. Proviamo dunque a ricostruire un po’ l’accaduto, anche grazie al racconto di zia Mara.

Tutto filava liscio, sembrava che fosse una Domenica In come tante altre. Elisa Isoardi aveva da poco lasciato lo studio televisivo dopo una lunga intervista. Sul finire della trasmissione è arrivato quello che negli ultimi tempi è diventato l’ospite fisso della trasmissione, il bel modello Pierpaolo Pretelli. Insieme all’ex gieffino, la Venier ha imbastito un divertente (per quanto un po’ assurdo) gioco telefonico da casa, inventato dal nulla come nuovo siparietto della trasmissione.

Ad un certo punto, una volta terminato un momento musicale di Pierpaolo Pretelli in compagnia di un gruppo di ballerini, vediamo Mara Venier ritornare in studio in uno stato a dir poco pietoso. La conduttrice entra evidentemente zoppicando, con un piede fasciato e con la mano in testa, mentre stringe una garza.

Al suo rientro arriva il racconto: “Sono caduta, voglio rassicurare mio marito, va tutto bene, sono caduta di faccia con gli occhiali”. Per qualche minuto Mara Venier, ancora molto provata, si convince di voler abbandonare lo studio definitivamente, lasciando così la conduzione a Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo però le dà coraggio e la convince a restare, nonostante tutto. Ed ecco così che la conduttrice rimane, pur ancora confusa e dolorante, e accoglie a braccia aperte il cantante Memo Remigi, attualmente impegnato a Ballando con le stelle.

Questo, fra le altre cose, non è nemmeno l’unico problema imprevisto di salute che ha colpito Mara Venier. La presentatrice va avanti ormai da diverso tempo con un problema al viso causato da un’operazione ai denti finita malissimo. Proprio alla luce di quanto accaduto, la Venier ha spesso raccontato dei danni ricevuti dallo studio dentistico a cui si è affidata, ricevendo in tutta risposta una lettera da parte della Commissione Albo Odontoiatri italiana.