Mara Venier furiosa: “Anche a Natale a rompere le p.” Fan in fermento

Mara Venier furiosa: “Anche a Natale a rompere le p.” La conduttrice di Domenica In perde le staffe, i fan applaudono

Mara Venier è sinonimo di simpatia e garbo. Ma non svegliate il ‘can che dorme, potrebbero esserci spiacevoli sorprese. Così la conduttrice di Domenica In è diventata una furia dopo essere stata criticata sui social per essere volata al caldo della Repubblica Dominicana a festeggiare il Natale. Le malelingue non dormono mai, nemmeno durante le feste. Capita dunque che Zia Mara, dopo aver postato su Instagram un tenero scatto di auguri in spiaggia, si è vista recapitare alcuni fastidiosi messaggi. Uno in particolare l’ha spinta a controreplicare in maniera dura, mettendo in chiaro un paio di questioni.

La conduttrice di Domenica In e la replica dura alle critiche

Il 23 dicembre, l’ultima puntata del 2018 di Domenica In. Poi di corsa all’aeroporto: destinazione Repubblica Dominicana. La Venier, durante l’anno, fa spesso tappa nell’isola caraibica con il compagno Nicola Carraro (i due hanno comprato casa lì). Così, per staccare dagli impegni lavorativi e per fuggire dal pungente freddo del Bel Paese hanno deciso di festeggiare il Natale sotto l’ombrellone. Peccato che qualcuno, su Instagram, non abbia visto di buon occhio tale scelta, scrivendo alla conduttrice che, data la sua visibilità, sarebbe stato auspicabile che andasse “a servire il pranzo ai poveri di San Egidio”. Il commento non è stato per nulla digerito dalla Venier: “Mi scusi, perché lei mi deve rompere le p. anche il giorno di Natale…”

“Ma possibile che ci sia sempre qualche rosicone a criticare tutto?”

“Ma possibile che ci sia sempre qualche rosicone a criticare tutto? Io faccio la mia vita e lei faccia la sua”, ha concluso la conduttrice inviperita. La forte presa di posizione è stata sposata da tantissimi fan (in migliaia hanno piazzato il like sull’intervento). Problemi social a parte, Mara sta trascorrendo le vacanze natalizie al caldo, ‘ricaricando le pile’ per il nuovo anno. Domenica In tornerà nel 2019, ma non sarà più protagonista della ‘guerra dello share’ con Domenica Live. La trasmissione condotta da Barbara d’Urso traslocherà e nel nuovo anno avrà una collocazione differente nel Palinsesto Mediaset.