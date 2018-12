Barbara d’Urso cambia orario: ecco cosa andrà in onda al posto di Domenica Live

Domenica Live cambia orario: chi prenderà il posto di Barbara d’Urso

Dal 13 gennaio Domenica Live partirà dalle 17.20. Chi prenderà il posto di Barbara d’Urso nelle precedenti tre ore? Secondo un gossip riportato da Dagospia, Mediaset starebbe pensando ad un nuovo format di approfondimento politico in vista delle elezioni europee di maggio. Una trasmissione guidata dal giornalista Paolo Del Debbio, rimasto a mani vuote dopo la chiusura di Quinta Colonna. Spetterebbe quindi al conduttore il difficile compito di competere con la Domenica In di Mara Venier che, dopo gli ottimi ascolti di questi mesi, resta invariata con l’orario, ovvero dalle 14 alle 17.

Barbara d’Urso protagonista di cinque format nel 2019

Domenica Live cambia orario nel 2019 per via dei numerosi impegni di Barbara d’Urso. La napoletana presenterà da febbraio un inedito format in prima serata e ad aprile tornerà con il Grande Fratello Nip. Come spiegato da Barbara, i due programmi andranno in onda da due città differenti. Da qui l’esigenza di ridimensionare le ore della trasmissione domenicale. “Una promozione è una promozione”, ha sottolineato la d’Urso a Pomeriggio 5, contenta di queste sfide professionali.

I nuovi impegni lavorativi di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso resta al timone di Pomeriggio 5, che tornerà su Canale 5 dal 7 gennaio dopo la pausa natalizia. Il 13 gennaio riparte con il nuovo orario Domenica Live, mentre a metà mese partiranno gli episodi della terza stagione de La Dottoressa Giò. A febbraio la d’Urso condurrà un programma top secret mentre ad aprile riaprirà per i personaggi non famosi la Casa del Grande Fratello.