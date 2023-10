Mara Venier furiosa: “Io vittima di truffa, figli di pu***na”

Mara Venier è fuori di sé e questo si percepisce nello sfogo che ha condiviso in queste ore sul suo profilo ufficiale di Instagram. La nota conduttrice Rai ha condiviso la stessa Storia per ben nove volte, probabilmente per rendere il messaggio più chiaro possibile. Ebbene la presentatrice di Domenica In è nuovamente vittima di una truffa. Da qualche giorno gira un video, con tanto di logo Rai, in cui appaiono la Venier ed Elon Musk mentre consigliano ai propri fan di investire soldi in una piattaforma di trading.

Ecco, questo filmato è solo una truffa, in quanto Mara e il famoso miliardario non hanno mai girato queste scene. Infatti, non esiste alcun programma condotto dalla Venier con ospite Musk. Inoltre, l’account da cui parte il video ha una falsa identità. A dare conferma di tutto questo ci ha pensato la stessa conduttrice su Instagram, dove appare davvero furiosa questa volta. “Ancora una volta sono la vittima inconsapevole ed incolpevole di un tentativo di truffa a danno di ingenui creduloni”, così Zia Mara ha iniziato il suo sfogo.

Dopo di che, la conduttrice ha spiegato nel dettaglio ogni cosa. Innanzitutto, ha precisato che la fotografia è stata “resa dinamica con la tecnologia della intelligenza artificiale” e unita a quella di Elon Musk. In questo video, i loro volti invitano gli italiani a investire 250 euro in un progetto finanziario che può assicurare un consistente guadagno fisso al mese. Tale video è, inoltre, affiancato da consigli fatti da un ipotetico consulente finanziario, di cui addirittura compare foto, nome e cognome.

Mara Venier ha fatto sapere che l’impresa da cui ha preso inizio la truffa “non risulta reperibile” e che il nome del consulente finanziario è falso. La conduttrice ha raccontato di aver ricevuto diverse telefonate da parte dei suoi fan. Questi si sono mostrati sorpresi dal fatto che si fosse lasciata coinvolgere “in una iniziativa palesemente ingannatoria”.

Messa al corrente dal pubblico, Mara ha così deciso di agire e di fermare la truffa. Infatti, ha chiesto al suo legale, l’Avvocato Giorgio Assumma, di passare all’azione. In questo modo, si potrà fermare l’illecito e anche avere un risarcimento dei danni. Infine, la Venier ha rivelato che il suo avvocato già si mosso, attivando “gli strumenti giudiziari e amministrativi più rapidi”.

La conduttrice di Domenica In, che in questi giorni ha fatto preoccupare i fan con suo marito Nicola sulla sedia a rotelle, ha fatto notare che questa truffa è la chiara conferma dell’uso illegale che viene fatto delle intelligenze artificiali. La Venier ha affiancato allo sfogo un messaggio diretto a chi commette queste truffe: “Figli di pu***na, truffatori!!!!”.

Qui si capisce chiaramente che la questiona ha decisamente fatto arrabbiare Mara, che ha deciso di non restarsene con le mani in mano. Questo anche per evitare che persone ingenue vengano truffate.