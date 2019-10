Mara Venier becca la d’Urso a Stasera tutto è possibile: Stefano complice

Mara Venier e la frecciatina (ironica) a Barbara d’Urso: il gesto del “caffeuccio” arriva anche a Stasera tutto è possibile

Mara Venier, ospite a Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino, ha lanciato l’ennesima frecciatina a Barbara d’Urso, prendendo in causa il famoso “caffeuccio” della conduttrice di Canale 5. Anche se il volto di diversi programmi delle rete ammiraglia Mediaset ha pubblicamente spiegato che lei e la zia Mara non hanno mai litigato, sembra che però alle due piaccia e non poco giocare su questa presunta o reale faida (legata secondo molti agli ascolti dei rispettivi programmi della domenica pomeriggio, ndr.). Arrivata nella trasmissione di De Martino, Mara si è resa protagonista di uno sketch che non è di certo scappato all’attenzione degli utenti del web, sempre attenti su quello che accade in tv e che soprattutto vede al centro personaggi della nostra televisione molto in vista nel campo del gossip.

Mara Venier offre il caffè ai concorrenti di STEP: Stefano De Martino complice

Mara Venier è entrata in studio con il caffè, che ha poi offerto ai concorrenti di Stasera tutto è possibile, dimenticandosi di Francesco Paolantoni. Nonostante Barbara d’Urso non sia stata nominata, si è capito molto bene il senso del gesto di Mara, prendendo in causa dunque il celebre “caffeuccio”. Nulla di maligno o cattivo, intendiamoci, ma la frecciatina è stata captata da molti. Cosa ci sarai mai dietro tra le due conduttrici? La padrona di casa di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso ha detto la verità, oppure tra le due c’è qualcosa che noi non conosciamo? Fatto sta, comunque, che le battute e le frecciatine iniziano a diventare tante ma continuano a divertire il pubblico.

Mara Venier è lite con la d’Urso? Ecco la verità

Lite tra Mara Venier e Barbara d’Urso? La conduttrice di Cologno Monzese ha risposto così durante una recente intervista: “Io e Mara NON abbiamo mai litigato. Siamo due donne mature e intelligenti e quello che è uscito è tutto montato ad arte”.