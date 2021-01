Mara Venier, Franco Nero la gela a Domenica In: imbarazzo in studio

Mara Venier ‘gelata’ da Franco Nero in diretta, a Domenica In, durante la puntata in onda il 24 gennaio 2021. La conduttrice ha accolto in studio l’attore parmense, ricordando la profonda amicizia condivisa con lui. Tutto bello e tutto mieloso. A un certo punto, però, Franco ha cambiato tono al dialogo e ha messo in difficoltà la ‘Zia’, ricordandole che nonostante il forte legame umano reciproco non ha ricevuto l’invito per partecipare al suo matrimonio con Nicola Carraro, celebrato a Roma il 28 giugno 2006.

Il fatto è che Nero non è che abbia fatto una battuta ironica, ma ha proprio tirato fuori la questione in modo piuttosto deciso. E infatti Mara se ne è accorta subito, provando a salvarsi in corner. “Sto ancora aspettando che tu mi inviti al tuo matrimonio”, ha chiosato a bruciapelo l’attore. “Ti ho invitato”, ha replicato la conduttrice veneziana, provocando una seconda risposta secca di Franco. “No, ti sei scordata, cara”. “Non è vero”, si è difesa Mara. Nero però non ha voluto in alcun modo mollare la presa: “Mi devi credere, non ho mai ricevuto un invito”.

A questo punto la Venier ha lasciato intendere, in un discorso imbarazzato in cui ha detto e non detto, che durante l’organizzazione del matrimonio con Nicola Carraro qualcosa è andato storto e che chi doveva mandare gli inviti si è dimenticato di spedirne una cinquantina. Probabile che Franco sia finito nel dimenticatoio assieme agli altri quarantanove.

Dopo l’incidente di percorso, l’intervista è proseguita con toni molto più concilianti e con una serie di omaggi alla carriera dell’interprete parmense. Una cosa è comunque sembrata piuttosto evidente, vale a dire che è apparso chiaro che Nero abbia voluto levarsi un sassolino, o meglio sassolone, dalle scarpe.

Domenica In, Teo Mammucari show

Prima di Franco Nero, in studio c’è stata l’ospitata di Teo Mammucari che ha svelato che tra la Venier e Gerry Scotti c’è stato un flirt in passato. Si parla di molti anni fa, quando la ‘Zia’ e Scotti erano poco più che ventenni. “C’è stato un bacio, su…”, ha confermato la conduttrice dopo che lo showman romano l’ha incalzata. Insomma, nessuna love story, ma un qualcosina di assai tenero sembra proprio che ci sia stato tra la ‘Zia’ e lo ‘Zio’ della tv italiana.