Mara Venier esplode a Domenica In contro produttrice: “Abbia rispetto”

Furiosa Mara Venier durante lo speciale di Domenica In dedicato al Festival di Sanremo 2021. Poco prima di mandare un blocco pubblicitario, la conduttrice ha letto in diretta un’agenzia in cui riferiscono che gli Extraliscio sono arrabbiati per il trattamento riservatogli dagli autori del contenitore domenicale. In una intervista rilasciata a Adnkronos la produttrice musicale Elisabetta Sgarbi ha dichiarato:

“La scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice di Domenica In è senza scuse”

La sorella di Vittorio Sgarbi ha raccontato che il gruppo musicale si è fermato un giorno in più nella città dei Fiori per presenziare durante la puntata speciale dedicata alla kermesse della Canzone Italiana. Dopo essersi sottoposti al tampone e convocati in largo anticipo rispetto alla scaletta, non avrebbe gradito il fatto che non si siano esibiti a Domenica In e non abbiano svelato le loro emozioni vissute durante la settimana sanremese:

“Sarebbe bastato accorciare le esibizioni di tutti, senza fare selezioni arbitrarie e offensive. Una totale mancanza di rispetto”

Domenica In è partita con 45 minuti di ritardo a causa della Messa di Papa Francesco celebrata in Iraq. Mara Venier si è arrabbiata molto per queste dichiarazioni rilasciate e ha asserito sul palco del Teatro Ariston:

“Gentile signora non ho il piacere di conoscerla. Qui non è stata mandato via nessuno. Forse lei dovrebbe avere un po’ di rispetto per il Papa. Noi abbiamo cominciato il programma molto in ritardo per la Messa. Prima di insultare i miei autori e la sottoscritta si informi bene perché non abbiamo avuto la possibilità”

La Venier ha invitato la signora Elisabetta Sgarbi a darsi una calmata e a risponderle in diretta, qualora avesse qualcosa da aggiungere: “Si dia una calmata che è meglio”. La scaletta di Domenica In ha subito dei cambiamenti. Tutti i ventisei cantanti del Festival di Sanremo 2021 hanno accettato quest’anno di prendere parte allo speciale dedicato alla kermesse.

I tempi, però, sono abbastanza stretti per cui gli autori e la presentatrice dovranno fare i salti mortali per terminare entro le ore 20. Insomma un appuntamento domenicale davvero difficile per la conduttrice di Rai 1. Oltre alle polemiche, infatti, due dei suoi ospiti sono stati costretti all’isolamento forzato dopo essere entrati in contatto con un positivo.

Arriverà la replica di Elisabetta Sgarbi dopo la sfuriata della Venier in diretta nazionale? Si attendono nuovi aggiornamenti.