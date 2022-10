Mara Venier, emozioni e lacrime alla festa di compleanno: gli invitati

Tanti auguri (un po’ in ritardo) a Mara Venier, che lo scorso 20 ottobre ha spento 72 candeline. In occasione del suo compleanno, la conduttrice (ancora oggi al timone di Domenica In e più in forma che mai, nonostante qualche piccolo acciacco) ha deciso di organizzare un grande party nella città dove vive, Roma, in compagnia di alcuni fra i suoi più cari amici.

Per l’evenienza, Mara Venier ha deciso di prenotare uno dei ristoranti più eleganti della Capitale, il Jackie O’ di Via Boncompagni, nella centralissima zona di Barberini, non distante dalla Fontana di Trevi e daalcuni dei più bei monumenti romani. Il locale è noto, oltre che per la sua posizione invidiabile e per il cibo, anche per essere un ristorante con pianobar, dove i suoi avventori possono godersi della buona musica e cantare insieme.

Questo, in effetti, era proprio l’obiettivo di Mara Venier, a quanto pare, ovvero cercare un posto dove avrebbe potuto passare una serata in compagnia, ballando e intonando insieme ai suoi amici alcune delle canzoni più emozionanti del repertorio italiano.

Stando alle immagini caricate su Instagram Stories della conduttrice, sembra che la scelta sia stata azzeccata. Mara Venier ha voluto con sé i suoi affetti più cari, compresi i suoi familiari più stretti. Al suo party di compleanno erano quindi presenti, fra gli altri, anche l’adorato marito Nicola Carraro (a cui sembra proprio sia scappata la lacrimuccia durante un romantico lento con la sua amata) ma anche la figlia Elisabetta Ferracini e il nipotino Claudio.

Fra una portata e l’altra, a intrattenere gli ospiti ci sono stati Andrea Sannino e Franco Ricciardi (gli autori di Un giorno eccezionale, la nuova sigla di Domenica In). I due artisti hanno cantato per tutta la serata insieme agli altri avventori del locale, tra le altre, hit del calibro di Tu vuò fa’ l’americano di Renato Carosone, Ancora di Eduardo de Crescenzo e Abbracciame (dello stesso Sannino).

Tantissimi gli ospiti eccellenti alla festa, che con “zia Mara” hanno passato una serata da incorniciare. Tra i presenti anche uno scatenato Alberto Matano con il marito Riccardo Mannino, Eleonora Daniele, Claudio Santamaria e la moglie Francesca Barra, il costumista Paolo Marcati e l’imprenditrice Carlotta Menarini.