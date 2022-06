Alberto Matano, il compagno ha un nome e un volto: Chi scodella le foto

Alberto Matano presto sposo. Il conduttore de La Vita in Diretta convolerà a nozze tra pochi giorni, l’11 giugno, con il suo storico compagno. A officiare ci sarà Mara Venier, amica stretta del giornalista. La cerimonia si terrà a pochi passi da Roma, a Labico, per l’esattezza nel resort della tenuta di Antonello Colonna. L’evento si svolgerà nel tardo pomeriggio e sarà super privato. Ma chi è l’uomo che ha stregato Matano? Ci ha pensato Alfonso Signorini a dare un nome e un volto al compagno dell’ex mezzo busto del Tg1. Chi Magazine, nell’ultimo numero in edicola, ha infatti scodellato le paparazzate che hanno immortalato Matano e la sua dolce metà per le vie di Roma.

Il settimanale ‘rosa’ ha sorpreso la coppia per le vie della Capitale e ha reso noto che il compagno di Matano si chiama Riccardo. Di poco più basso del timoniere de La Vita in Diretta, l’uomo non fa parte del mondo dello spettacolo ed è molto riservato, al pari del giornalista in forza alla Rai.

Matano, a gran sorpresa, ha deciso di fare coming out pubblicamente nel corso di una puntata de La Vita in Diretta. Dopodiché, ha confermato il proprio orientamento in un paio di interviste, seppur ha sempre mantenuto massimo riserbo sulla sua vita privata. Si arriva alle nozze: è stato sempre Chi Magazine a riportare per primo lo scoop. L’indiscrezione ha poi trovato conferma ufficiale. Inizialmente si credeva che il matrimonio si sarebbe celebrato a luglio. E invece Matano e il compagno hanno battuto tutti sul tempo anche in questo caso, calendarizzando le nozze a inizio giugno.

Matano riconfermato a La Vita in Diretta

Procede a gonfie vele anche la vita professionale dell’ex mezzo busto del Tg1 che è stato riconfermato alla guida de La Vita in Diretta anche per la prossima stagione. D’altra parte i numeri ottenuti dal programma sono stati più che eccellenti: il talk ha battuto quasi sempre la concorrenza di Barbara d’Urso, imponendosi come leader della fascia tardo pomeridiana.