Mara Venier e Francesca Fialdini hanno fatto pace: l’indiscrezione

Colpo di scena nei corridoi Rai. Stando ad un’indiscrezione riportata da Tv Blog Mara Venier e Francesca Fialdini avrebbero fatto pace. Da tempo si parlava di un clima di antipatia tra le due conduttrici della domenica. Ora, prima del ritorno dei loro programmi tv – rispettivamente Domenica In e Da noi…a ruota libera – le due si sarebbero concesse una tregua.

Mara Venier e Francesca Fialdini si sarebbero incontrate nei corridoi degli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Si parla di un incontro molto cordiale fra le due presentatrici che si sarebbero fermate e salutate. Nel corso di questo incontro zia Mara e la collega più giovane avrebbero parlato dell’inizio delle loro trasmissioni in maniera garbata e sorridente. L’incontro sarebbe poi terminato con un dolce abbraccio tra le due.

Perché avevano litigato Mara Venier e Francesca Fialdini

Ma cosa era successo tra Mara Venier e Francesca Fialdini? In realtà non c’è mai stato un vero e proprio litigio tra i due volti Rai. Per anni, però, la Venier non annunciava il programma della Fialdini che arrivava subito dopo il suo la domenica pomeriggio. Un gesto che ha infastidito parecchio Francesca, che ne ha parlato in più di un’intervista.

In più durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Domenica In Mara Venier ha preferito non rispondere alle domande su Francesca Fialdini, alimentando ancora di più la polemica. Al momento le dirette interessate non hanno commentato le voci del loro incontro.

Mara Venier pronta a lasciare Domenica In

Mara Venier ha deciso che la nuova edizione di Domenica In sarà l’ultima della sua carriera. La 70enne ha deciso di abbandonare il mondo della televisione per dedicarsi alla vita privata e al marito Nicola Carraro. Da tempo zia Mara intende lasciare il suo lavoro e pare che i recenti problemi di salute l’abbiano convinta definitivamente. Negli ultimi mesi la Venier ha dovuto fare i conti prima con una frattura al piede e poi con una paresi facciale, conseguenza di un intervento ai denti eseguito male.